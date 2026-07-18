Mojtaba Khamenei, un nou mesaj pentru Trump: „Nobilul popor iranian îi rezervă lecții de neuitat”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat, sâmbătă, că încălcările repetate de către SUA ale unui memorandum semnat de preşedinţii Iranului şi Statelor Unite au demonstrat că semnătura lui Donald Trump este „absolut lipsită de valoare şi de credibilitate”, relatează Reuters şi The Hill, citate de News.ro.

Khamenei a transmis prin declaraţii scrise publicate pe platforma socială X că zilele de noi atacuri americane au reprezentat „încă o dovadă incontestabilă a lipsei de onestitate, a iraţionalităţii, a neseriosităţii şi a naturii răuvoitoare a Statelor Unite”, avertizând cu privire la noi replici iraniene.

„Acum că inamicul american încearcă să escaladeze conflictul, asumându-şi astfel costuri şi mai mari şi o umilinţă şi mai profundă, ar trebui să ştie că nobilul popor iranian şi Frontul de Rezistenţă îi rezervă lecţii de neuitat”, a afirmat Khamenei într-o altă postare.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a fost ales ca succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în primele zile ale conflictului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat reporterilor în luna martie că Mojtaba Khamenei a fost „rănit şi, probabil, desfigurat” în urma atacului din 28 februarie asupra complexului tatălui său.

Ostilitățile s-au intensificat

Unul dintre consilierii de rang înalt ai ayatollahului a ameninţat vineri că va relua „operaţiunile ofensive la scară largă” împotriva forţelor americane şi a aliaţilor acestora din Orientul Mijlociu, după ce SUA au lansat a şaptea noapte consecutivă de atacuri.

General-maiorul Mohsen Rezaei a declarat că „nicio frontieră politică nu va fi în siguranţă” atât timp cât operaţiunea militară a SUA nu încetează.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat vineri seara târziu că forţele americane au lovit „puncte de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de arme şi capacităţi maritime”, iar blocada navală în Strâmtoarea Ormuz a fost din nou aplicată în totalitate.

Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete şi drone asupra unor instalaţii americane din ţările vecine din Golf, printre care Iordania, Kuweit şi Bahrain.

Centcom a confirmat sâmbătă după-amiază că doi militari americani au fost ucişi vineri în Iordania, în timp ce se apărau împotriva atacurilor iraniene, iar un alt militar este dat dispărut în misiune. Aceştia nu au fost încă identificaţi.

Escaladarea survine în contextul în care viceministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că Teheranul şi-a suspendat angajamentele asumate în cadrul acordului de încetare a focului de 60 de zile, din cauza a ceea ce el a descris drept „acţiuni agresive” din partea SUA.