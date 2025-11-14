MOL, Hellenic Petroleum și fondul de investiții Carlyle, interesate să preia activele Lukoil din România

Companiile MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum din Grecia și fondul american de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil din România, potrivit informațiilor obținute de HotNews.

Anterior, în cadrul unei conferințe, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spusese că există cel puțin trei companii interesate să preia operațiunile din România ale companiei rusești.

„Unele și-au manifestat interesul doar pentru benzinării, altele doar pentru rafinărie. Sunt discuții între entități private”, a menționat ministrul.

Potrivit informațiilor HotNews, este vorba despre MOL, care are deja un lanț de 230 de benzinării în România, Carlyle – companie care, prin Black Sea Oil and Gas, extrage gaze din Marea Neagră, și Hellenic Petroleum, care nu este prezentă pe piața din România.

Despre interesul manifestat de Carlyle a scris și Reuters.

Ivan: În acest moment nu este justificată o scumpire a carburanților

Ministrul Energiei a precizat că în momentul de față nu este justificată nicio scumpire a carburanților, în condițiile în care România are suficient carburanți și chiar exportă în statele vecine.

După ce, zilele trecute, Ivan spusese că statul urmează să preia controlul operațiunilor Lukoil din România, întrebat cum se va realiza acest lucru, Ivan a precizat că încă se analizează la nivelul grupului de lucru format în cadrul Guvernului.