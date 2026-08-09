Moldoveanul Rezmeriță a împânzit Irlanda cu magazinele „Polonez”, cu produse din Europa de Est, inclusiv din România

Lanțul de supermarketuri Polonez, controlat de antreprenorul Adrian Rezmeriță, originar din Republica Moldova, a ajuns la venituri de 98,3 milioane de euro în ultimul exercițiu financiar, în creștere cu 14% față de anul precedent. Compania operează peste 40 de magazine în Irlanda și și-a construit afacerea în principal pe comunitățile de est-europeni, între care românii reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri.

Compania Tempside Limited, care operează magazinele Polonez, a încheiat exercițiul financiar din august 2025 cu un profit înainte de taxe de 3,51 milioane de euro.

Creșterea veniturilor a fost susținută de dezvoltarea organică, deschiderea de magazine noi și extinderea activității de distribuție angro.

41 de magazine în Irlanda, dintre care 22 în Dublin

Polonez avea anul trecut 41 de magazine în Republica Irlanda, dintre care 22 numai în Dublin. Patru unități noi au fost deschise în cursul lui 2025. Compania mai operează cinci magazine în Irlanda de Nord, conform Irish Times.

Aproape 80% din veniturile grupului provin din vânzările magazinelor, în timp ce distribuția angro a ajuns să genereze 19,8% din cifra de afaceri.

Profitul înainte de taxe a scăzut ușor, cu circa 207.000 de euro față de anul precedent, compania indicând drept cauze costurile mai mari cu deschiderea magazinelor, salariile, energia și distribuția.

Citește mai mult pe Profit.ro