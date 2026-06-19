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Actualitate

Moment amuzant filmat de o cameră ucraineană pe granița cu România: „A venit și și-a luat ce era al lui”

George Sîrbu
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O cameră de supraveghere a surprins un „moment amuzant” la granița Ucrainei cu România, în care se vede cum un urs a lăst un mistreț fără mâncare, potrivit poliției de frontieră ucrainene,

„Camerele de supraveghere de la granița cu România (regiunea Cernăuți) au surprins un moment epic: un mistreț a găsit porumb și se pregătea să ia prânzul. Ursul avea însă alte planuri pentru acea zi. Ursul a venit și și-a luat ce era al lui”, se spune în postarea grănicerilor ucraineni.

„Acest videoclip ne reamintește că zonele de frontieră pot fi periculoase. Întâlnirea cu animalele sălbatice în viața reală reprezintă o amenințare pentru sănătatea și chiar pentru viața omului”, au mai transmis aceștia.

Foto: Ivan Kmit | Dreamstime.com