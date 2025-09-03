Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean / Oferta făcută de Putin

Kim Jong Un sosind la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025. Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters.

Cei doi au dat mâna la Beijing înainte de începerea grandioasei parade militare prin care China a aniversat capitularea oficială a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Woo a reprezentat Coreea de Sud la eveniment. Președintele parlamentului sud-coreean este al doilea om în stat, după președinte și înaintea premierului.

La fel ca președintele sud-coreean Lee Jae Myung, Woo a solicitat reluarea dialogului între Seul și Phenian după o perioadă de relații deosebit de tensionate.

Până în prezent, Coreea de Nord a respins propunerile Seulului și a afirmat că nu este interesată de discuții cu Coreea de Sud.

Putin s-a oferit să transmită un mesaj lui Kim

Woo s-a întâlnit și cu președintele Vladimir Putin la Beijing, iar liderul rus l-a întrebat dacă are vreun mesaj pe care să-l transmită lui Kim, a declarat biroul lui Woo.

Woo a răspuns că, în ciuda circumstanțelor dificile, este „foarte important” în acest moment să se construiască pacea în Peninsula Coreeană.

Înainte de a pleca la Beijing, Woo spusese că nu e sigur dacă va putea să se întâlnească cu Kim, dar că, dacă o va face, ar vrea să discute cu liderul nord-coreean despre modul în care se poate realiza pacea în Peninsula Coreeană.

Mai mulți parlamentari sud-coreeni, printre care și un politician cu vechime care a facilitat în trecut discuții intercoreene, l-au însoțit pe Woo la Beijing.