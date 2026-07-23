Momentul când o orcă lovește un pește-soare atât de puternic încât explodează, în Oceanul Pacific

Imagini spectaculoase au fost surprinse în largul Californiei, în Oceanul Pacific, cu izbirea în plin între doi pești gigantici, publicate joi de CNN.

Atacul cu viteză asupra peștilor mari și grei, cu o forță suficientă pentru a-i transforma instantaneu în momeală, este o strategie de hrănire necunoscută în rândul orcilor, cunoscute și sub numele de balene ucigașe.

Însă, în 2024, scafandrii au surprins imagini video subacvatice cu un astfel de eveniment, petrecut în apele Oceanului Pacific din Golful California.

Imaginile sugerează că loviturile brutale ar putea avea drept scop procurarea hranei sau doar o formă de joacă pentru orci, după cum au anunțat cercetătorii joi, în revista de specialitate „Frontiers in Ethology”.

„Am filmat primul incident în urmă cu câțiva ani și nu-mi venea să cred la ce asist”, a declarat Kathryn Ayres, autorul principal al studiului, cercetător în cadrul ONG-ului de conservare marină Beneath the Waves.

Ayres studiază rechinii, dar observarea orcilor care se hrăneau cu rechini în Golful California i-a stârnit interesul pentru comportamentul balenelor ucigașe.

În 29 iulie 2024, în timpul unei scufundări lângă coasta orașului San José del Cabo, în statul mexican Baja California Sur, ea a fost martoră la momentul când o orcă a lovit în plin un pește-soare.

„Ceea ce a fost unic în acest caz a fost deznodământul”, a spus Ayres. „Să văd peștele-soare dezintegrându-se în nenumărate bucăți a fost ceva ce nu mai întâlnisem niciodată”, a spus ea.

Peștele-soare poate ajunge la greutăți impresionante de peste 2 tone și lungimi de peste 3 metri.