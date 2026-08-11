Momentul când o rachetă chineză care transporta un satelit explodează la câteva secunde după lansare

O rachetă chineză care trebuia să plaseze un satelit pe orbită a explodat luni, la câteva secunde după lansare, un eșec relativ rar pentru Beijing și menționat doar în treacăt de presa de stat, relatează CNN.

Racheta „Long March 7A” s-a transformat într-o minge de foc uriaşă la doar 85 de secunde după ce a decolat, luni seara, de la baza spaţială Wenchang de pe insula Hainan.

Momentul exploziei a fost surprins într-o înregistrare video devenită virală.

Spre deosebire de alte lansări reuşite, incidentul a fost minimizat de mass-media de stat din China, explozia fiind menţionată doar în treacăt.

Agenţia de ştiri de stat Xinhua a confirmat eşecul la trei ore după lansare, afirmând că „racheta a înregistrat o anomalie în timpul zborului”. Cauza este în curs de investigare, a adăugat agenţia, fără a oferi alte informaţii.

Pe reţelele sociale chineze, înregistrările video ale lansării s-au limitat în principal la conţinutul afiliat statului, în timp ce videoclipurile postate de utilizatori par să fi fost eliminate sau să nu mai fie afişate în topul rezultatelor căutărilor pe platformele populare Xiaohongshu şi Douyin.

China's Long March rocket launching an important military/civilian dual use satellite exploded during its launch from Hainan as curious kids were watching. A bad day for their scientists. Better luck next time. pic.twitter.com/RTVvcfpzGH — Aravind (@aravind) August 10, 2026

Președintele chinez Xi Jinping are ambiţia de a transforma China într-un lider mondial în domeniul ştiinţei spaţiale până în 2050, iar ţara se află într-o competiţie intensă cu SUA pe mai multe fronturi, inclusiv în ceea ce priveşte tehnologia de lansare reutilizabilă, cercetarea lunară şi lansările de sateliţi.