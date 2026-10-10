Momentul când un copac cade, din senin, peste un bărbat pe scuter și mai multe mașini, în București

Un copac verde de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei s-a prăbuşit vineri seară peste patru mașini şi un scuter, pe care se afla un tânăr. Primăria Sectorului 6 a anunțat că „regretă pagubele produse” și va acorda asistenţă proprietarilor afectaţi.

Momentul când pomul se prăbușește a fost surprins într-o filmare de către un trecător. Din imagini, se vede cum pomul cade din senin, iar un tânăr care se afla pe scuter a fost surprins de crengi.

În urma incidentului, Primăria Sectorului 6 a anunțat că „echipele ADPDU Sector 6 au verificat situaţia la faţa locului”.

„Arborele era verde, nu uscat, şi s-a prăbuşit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice”, a anunțat Primăria Sectorului 6, într-un comunicat citat de Agerpres.

Instituția locală a spus că toate lucrările de toaletare şi defrişare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral.

„Înţelegem îngrijorarea oamenilor şi situaţia dificilă în care se află proprietarii bunurilor avariate. Regretăm pagubele produse şi tratăm acest incident cu toată seriozitatea. O echipă a Primăriei Sectorului 6 va acorda asistenţă proprietarilor afectaţi, oferindu-le sprijin şi îndrumare pentru parcurgerea procedurilor legale necesare recuperării pagubelor”, a mai anunțat Primăria Sectorului 6.