VIDEO Momentul exploziei la fabrica din Sebeș. Clădirea, cuprinsă de flăcări uriașe și un nor gros de fum

Flăcările uriașe care au cuprins, luni dimineață, fabrica de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș au fost vizibile de la distanţe mari, iar momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată momentul în care se produce explozia, urmată de un incendiu violent și un nor gros de fum, potrivit Ziarul Unirea.

Incendiul izbucnit la fabrica Kronochem din Sebeș a provocat rănirea a patru oameni. Doi dintre ei au suferit arsuri grave și au fost transportați la spitale din București și Timișoara, a anunțat Ministerul Sănătății.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis că suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre ce a produs incidentul. Un tânăr aflat într-un program de internship la fabrică a povestit, citat de News.ro că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista ”o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.