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Momentul în care au fost salvați un bărbat și cei doi copii ai săi, după ce au plutit în derivă 16 ore în apele Thailandei

Andrei Georgescu
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O familie din Franța a fost salvată după ce au plutit în derivă peste 16 ore în largul insulei thailandeze Koh Samui, unde jet ski-ul pe care se aflau s-a răsturnat, scrie AFP.

Un bărbat de 50 de ani și fiii săi de 7, respectiv 5 ani, au fost duși la spital pentru îngrijiri, dar au putut să plece la scurtă vreme, a declarat Amorn Chomchoey, un oficial local.

„I-am găsit epuizați, înghițiseră multă apă de mare. Erau palizi, mai ales copiii”, a precizat Chomchoey.

Tatăl lor închiriase joi, în jurul orei locale 17.00, un jet ski pe insula Koh Samui, o destinație turistică populară în Thailanda. Bărbatul care le-a închiriat jet ski-ul a alertat autoritățile, întrucât bărbatul nu s-a întors la ora indicată. Familia de francezi a fost salvată vineri, la ora 10.00

Anchetatorii încearcă să stabilească de ce jet ski-ul s-a răsturnat după primele 15 minute de navigație, mai ales că bărbatul susține că avea experiență pe acest gen de vehicul. Cel care a închiriat susține că familia pare să se fi aventurat în afara zonei autorizate.

Imaginile de la momentul salvării difuzate de autoritățile locale arată jet ski-ul aproape complet scufundat. În înregistrarea se aude unul dintre salvatori care le strigă „calmați-vă”, înainte să ajute unul dintre copii să urce la bordul navei de salvare.

Potrivit autorităților locale, francezul și copiii săi au rămas în Thailanda ca să-și continue vacanța.