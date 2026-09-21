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Actualitate

VIDEO Momentul în care Călin Georgescu face gestul neașteptat pe treptele sediului DIICOT

Andrei Stan, Răzvan Filip
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Înconjurat de mascați și reporteri pe treptele din fața sediului DIICOT din Capitală, Călin Georgescu și-a salutat susținătorii, făcând un gest neobișnuit.

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