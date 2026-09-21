Călin Georgescu, reținut. Acuzațiile oficiale ale DIICOT / Ce au găsit anchetatorii la percheziții – GALERIE FOTO

Procurorii DIICOT anunță oficial reținerea pentru 24 de ore a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, după perchezițiile efectuate în cursul acestei zile în dosarul de înșelăciune. Georgescu urmează să fie dus în fața instanței, unde procurorii vor cere arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Alături de Călin Georgescu a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, inculpat în același dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Numele celor doi nu sunt însă menționate în comunicatul oficial al DIICOT care anunță reținerea lor.

„La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a informat DIICOT în comunicatul de presă remis luni seară.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul perchezițiilor de aproape 9 ore efectuate în cursul acestei zile, „au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”.

În cazul celor doi reținuți, „urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile”, precizează DIICOT.

Materialele de probă ridicate de anchetatori la perchezițiile efectuate la locuinţa lui Călin Georgescu. Surse foto: DIICOT.ro

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În dosarul pentru care a fost ridicat din trafic luni dimineață, Călin Georgescu este acuzat de DIICOT că a pus la cale o schemă de înșelăciune care s-ar fi desfășurat începând cu anul 2021 în România și Marea Britanie. Prejudiciul: 1,1 milioane de euro.

Victima este un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care spune că fostul candidat la prezidențiale l-a înșelat cu peste 1 milion de euro, pe care i-ar fi cerut drept „garanție” pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o „afacere cu materiale prețioase”. El spune că a depus plângere la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu din anul 2024.

Alți 100.000 de euro erau destinați pentru campania electorală a lui Georgescu. Procurorii spun că, pentru această ultimă sumă, a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.