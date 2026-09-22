Momentul în care Călin Georgescu iese de la tribunal, în uralele susținătorilor. Prima declarație, cu tâlc: „Șahul se joacă până cade regele”

Călin Georgescu, reținut luni de DIICOT, a plecat de la Tribunalul București liber, după ce instanța a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă. El a fost așteptat de câteva sute de susținători, care au scandat „Călin Georgescu, te iubim!”, „Călin Georgescu președinte”.

Georgescu a ieșit din sediul Tribunalului în ovațiile celor aproximativ 300 de oameni aflați acolo: „Libertate”, „Călin Georgescu președinte”, „Căline, poporul e cu tine”.

Apoi a oferit câteva declarații reporterilor.

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„Și-n acest dosar sunt nevinovat. Sunt doar dosare instrumentate politic. În al doilea rând, faptele sunt lucruri încăpățânate și indiferent de dorințele unora, respectiv acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul”, a spus Călin Georgescu.

„Prin urmare, șahul greșeala așteaptă și se joacă până cade regele”, a continuat el.

„Sunt nevinovat, sunt dosare fabricate politic. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat și dați mulțumire pentru toate”, a încheiat fostul candidat la prezidențiale.

Flancat de bodyguarzi el s-a oprit și a salutat mulțimea, cu mâinile ridicate.

Georgescu și-a făcut loc cu greu prin mulțime, pentru a ajunge la mașină.

Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen, învinut și el în același dosar instrumentat de DIICOT.

Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Cu toate acestea este executorie, prin urmare Călin Georgescu a fost pus în libertate.