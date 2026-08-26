Momentul în care drona cu explozibil de la Olimp e detonată, pe plajă, printre umbreluțe și șezlonguri

Momentul în care drona cu explozibil de pe plaja din Olimp a fost detonată a fost filmat de publicația locală Ziua de Constanța.

Înainte de detonare, a fost emis un mesaj RO-Alert prin care localnicii și turiștii din Olimp erau informați să păstreze o distanță de siguranță față de plaja din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp, unde a fost găsit fragmentul de dronă.

În avertizarea transmisă populației, IGSU a precizat că operațiunea nu reprezenta un pericol pentru populație.

Plaja a fost evacuată, iar zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, pentru desfășurarea operațiunii în condiții de siguranță.

Fragmentul de dronă a fost adus de valuri luni dimineață pe plaja din Olimp și văzut de turiști care au anunțat autoritățile.