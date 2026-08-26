Fragment de dronă cu explozibil găsit la Olimp. Alerta a fost dată de turiști / Plaja a fost evacuată, iar explozibilul detonat

Fragmentul de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Olimp și văzut de turiști care au anunțat autoritățile, potrivit news.ro. Potrivit Antena3, drona era încărcată cu explozibil. Incidentul are loc la câteva ore după ce alte fragmente au fost găsite marți seară lângă cazinoul din Constanța.

UPDATE 10.50: Încărcătura explozibilă a fost detonată în siguranță de către geniștii de la Brigada Antitero, potrivit Antena3.

Momentul în care drona a fost detonată a fost filmat de publicația locală Ziua de Constanța.

Înainte de detonare, a fost emis un mesaj RO-Alert prin care localnicii și turiștii din Olimp erau informați să păstreze o distanță de siguranță față de plaja din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp, unde a fost găsit fragmentul de dronă.

Plaja a fost evacuată

Zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, pentru desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță, relatează și Ziua de Constanța.

„Situația este sub control, informările oficiale vor veni curând. Nu avem încă toate detaliile de la echipele din teren. Cert este că procedura este una standard, iar dacă deja sapă pe lângă ea, este clar că este în desfășurare. Vom reveni cu informații concrete”, a declarat Radu Miruță pentru Ziua de Constanța.

Publicația locală a publicat și o filmare de pe plaja din Olimp cu specialiștii care au intervenit și săpau în jurul dronei.

Al doilea fragment găsit în 24 de ore

Incidentele cu drone la Marea Neagră s-au înmulțit în ultimele luni. Un alt fragment de dronă a fost descoperit, marţi seară, în apropierea Cazinoului din Constanţa.

Obiectul fusese adus de mare între stabilopozii de lângă faleză şi a fost observat de cei care se plimbau prin zonă.

Pe 20 august, o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un F-16 românesc cu tunul de bord în apropierea perimetrului Neptun Deep.