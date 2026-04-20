Momentul în care mai mulți bicicliști încep să pedaleze în interiorul unui vagon de metrou din București. „Au defilat fără nicio jenă”

Mai mulți tineri au fost filmați în timp ce pedalau în interiorul unui metrou din București, scrie site-ul B365.ro care citează o postare de pe plaftorma Reddit.

Potrivit sursei citate, imaginile ar fi de duminică, 19 aprilie, iar „plimbarea” ar fi avut loc în interiorul metroului din Drumul Taberei.

„Bicicliștii fac legea în metroul din Drumul Taberei. În seara de duminică, bicicliștii au defilat fără nicio jenă în metroul din Drumul Taberei. Aceștia au circulat lejer printre călători și vagoane, a scris cel care a postat imaginile.

Potrivit Regulamentului Metrorex., „Accesul cu biciclete/trotinete în metrou este permis în zilele lucrǎtoare, între orele 20:00–23:00 și permanent în zilele de sâmbǎtǎ, duminicǎ și sǎrbǎtori legale. Accesul cu biciclete/trotinete în tren este permis numai pe la prima ușă în sensul de mers al trenului.”.