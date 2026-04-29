Momentul în care „Păsările lui Magyar” lovesc elicoptere ale armatei ruse, inclusiv un „tanc zburător”, la 150 km de linia frontului

Dronele ucrainene au lovit două elicoptere ale armatei ruse în regiunea Voronej din Rusia, la peste 150 de kilometri de linia frontului, a anunțat miercuri Brigada Separată 414 de Sisteme Aeriene de Atac Fără Pilot a Ucrainei, o unitate de elită specializată în războiul modern cu drone, potrivit The Kyiv Independent.

Patru elicoptere rusești efectuau realimentarea rapidă și verificări tehnice când atacul cu drone ucrainene efectuat la mare distanță a lovit două dintre ele: un Mi-28 de concepție sovietică (model supranumit „tancul zburător”) și un Mi-17, potrivit Brigăzii 414, mai cunoscută sub numele de „Păsările lui Magyar”.

Unitatea a afirmat că atacurile, efectuate de piloți de drone din mai multe unități, inclusiv Brigada 429 Achilles, au lovit partea centrală din spate a compartimentului motorului unui elicopter, ucigând cel puțin un specialist în întreținerea aparatelor de zbor.

„Echipajele Forțelor de Securitate din cadrul Armatei (USF) au localizat și au lovit două elicoptere inamice – un Mi-28 și un Mi-17 – în regiunea Voronej din Rusia, la 150 km de linia de contact. O pistă de aterizare situată la mai mult de 150 km în spatele liniei de contact, care găzduia patru elicoptere Mi-28 și Mi-17 efectuând realimentări rapide și verificări tehnice între zboruri, a fost vizitată de «un stol de păsări mici», dar iubitoare de libertate, aparținând USF-ului ucrainean. Atacul a fost efectuat de piloți din echipaje mixte ale Brigăzii Separate 429 Achilles și Brigăzii Separate 43 de Artilerie, într-o operațiune planificată în comun (…) pe 29 aprilie în regiunea Voronej din Rusia. Loviturile au fost îndreptate către partea centrală din spate a compartimentului motorului, ocolind palele rotorului principal. În urma atacului, cel puțin un specialist în întreținerea elicopterelor a fost ucis, după ce a intrat în câmpul vizual al dronei. Va urma…”, scrie în anunțul Brigăzii 414, publicat în mediul online.

Magyar's update:



Birds of the USF hunted down and struck two enemy helicopters — a Mi-28 and a Mi-17 — in Russia’s Voronezh region, 150 km from the line of contact.



— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) April 29, 2026

Până acum, Ministerul Apărării de la Moscova nu a comentat afirmațiile făcute de „Păsările lui Magyar”.

Anunțul acestei unități de elită vine într-un context în care, în ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile la mare distanță asupra facilităților militare rusești și a infrastructurii care susțin armata rusă, atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și pe teritoriul Rusiei.

Anterior, operatorii de drone ucraineni au distrus un elicopter de atac rus Ka-52 „Alligator” folosind o dronă de tipul FPV („first-person view”) în regiunea Donețk, după cum au afirmat Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei pe 20 martie.

Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că Rusia a pierdut 350 de elicoptere de la începutul războiului pe scară largă și până pe 29 aprilie.