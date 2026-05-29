Momentul în care racheta Blue Origin a explodat pe rampa de lansare din Florida

O rachetă fabricată de compania Blue Origin a explodat pe rampa de lansare din Florida în timpul unui test, scrie BBC.

Imaginile arată cum racheta explodează într-o uriașă minge de foc imensă, ulterior reprezentanții companiei declarând că s-a petrecut „o o anomalie” în timpul unui test.

Compania de tehnologie spațială a fost fondată în anul 2000 de miliardarul Jeff Bezos.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 21:00 (02:00 +1 GMT) la Cape Canaveral. Nu a existat nicio amenințare pentru public, potrivit Serviciului de Management al Urgențelor din comitatul Brevard.

Bezos a scris pe rețelele de socializare că tot personalul este în siguranță.

„E prea devreme să cunoaștem cauza principală, dar deja lucrăm la ea”, a spus el. „A fost o zi foarte grea, dar vom reconstrui orice este nevoie și vom putea zbura din nou. A meritat.”

Forțele Spațiale ale SUA au declarat că echipele de intervenție în caz de urgență sunt la fața locului, iar oficialii colaborează cu Blue Origin pentru a evalua datele disponibile și a determina cauza exactă a anomaliei.

Explozia a avut loc în timpul unui test efectuat înaintea lansării care urma să aibă loc.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat la emisiunea X: „Zborurile spațiale sunt dificile, iar dezvoltarea unei noi capacități de lansare a rachetelor grele este extraordinar de dificilă. Vom colabora cu partenerii noștri pentru a sprijini o investigație amănunțită a acestei anomalii, a evalua impactul pe termen scurt al misiunilor și a reveni la lansarea rachetelor.”

Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat într-un comunicat că este la curent cu incidentul.

„Acest test nu a făcut parte din sfera activităților licențiate de FAA”, a declarat agenția, adăugând că nu a existat niciun impact asupra traficului aerian.

Luna trecută, cea mai nouă rachetă a companiei Blue Origin a fost imobilizată la sol după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat o anchetă privind un „accident” care a implicat lansarea eșuată a unui satelit.

Compania a încercat să plaseze un satelit de la AST SpaceMobile folosind racheta sa New Glenn, dar nu a reușit să-l ducă atât de departe pe orbită pe cât își propusese.

Compania spațială a lansat cu succes o rachetă New Glenn din Florida în noiembrie anul trecut.