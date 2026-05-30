Momentul în care SUA distrug o navă suspectă de trafic de droguri într-un atac soldat cu trei morți

Captură din videoclipul publicat de Comandamentul american pentru America Latină și Caraibe pe X, care surprinde momentul atacului.

Armata americană a anunțat vineri un nou atac în Oceanul Pacific, parte a unei campanii militare a administrației Trump împotriva navelor suspectate de trafic de droguri, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Nava călătorea pe o rută cunoscută de trafic de droguri în Pacificul de Est şi era angajată în operaţiuni de trafic de droguri”, a scris Comandamentul american pentru America Latină şi Caraibe (Southcom) pe X.

Momentul în care ambarcațiunea aflată în repaus pe ocean este cuprinsă de o explozie puternică a fost surprins într-un videoclip color. Ulterior, imagini în prim-plan arată cum resturile arse se scufundă.

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Această lovitură s-a soldat cu trei morți. Este al treilea atac mortal din această săptămână, numărul total al deceselor ajungând la 198 de la începutul campaniei militare în septembrie, conform bilanțului AFP.

Din septembrie, Statele Unite conduc o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcațiuni, prezentate de Washington ca aparținând traficanților de droguri, care au provocat victime în Caraibe și Pacific.

Până în prezent, administrația Trump nu a prezentat dovezi privind implicarea navelor în traficul de droguri. Oficiali și experți ONU consideră aceste acțiuni drept execuții extrajudiciare. Legalitatea lor va fi anchetată de un organism intern al Pentagonului, după cum a relatat presa americană săptămâna trecută.