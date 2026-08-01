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Momentul în care un avion de vânătoare F-35 se prăbușește lângă baza militară devenită faimoasă cu filmul „Top Gun”

Andrei Stan
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Un avion de vânătoare „stealth” F-35 al armatei SUA s-a prăbușit vineri dimineață în apropierea unei baze militare din San Diego, în sudul Californiei, au anunțat autoritățile americane, potrivit AFP.

„Un incident aerian în care a fost implicat un avion F-35 Bravo al Corpului de Marină a avut loc în apropierea bazei aeriene MCAS Miramar”, a explicat pentru agenția franceză de presă un purtător de cuvânt al bazei militare.

„Pilotul s-a catapultat. A fost salvat și se află în prezent în drum spre o unitate medicală”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Acesta nu a putut preciza dacă pilotul avionului a fost rănit sau dacă accidentul a provocat și rănirea altor persoane, dar a dat asigurări că armata americană va oferi detalii despre situație în cel mai scurt timp.

Primele imagini apărute pe rețelele sociale arată un coloană de fum care se ridică deasupra aeronavei în flăcări, echipele de intervenție încercând să stingă incendiul cu tunuri de apă.

De asemenea, imaginile distribuite în mediul online au surprins și momentul prăbușirii avionului de luptă.

F-35 este un model de avion de vânătoare „stealth” (invizibil), multirol, de generația a cincea, aflat în dotarea armatei SUA.

Baza Miramar este renumită în întreaga lume pentru că a găzduit școala de pregătire a piloților de elită ai Marinei americane, care a servit drept sursă de inspirație pentru filmul „Top Gun” cu Tom Cruise.