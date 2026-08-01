Momentul în care un avion de vânătoare F-35 se prăbușește lângă baza militară devenită faimoasă cu filmul „Top Gun”

Un avion de vânătoare „stealth” F-35 al armatei SUA s-a prăbușit vineri dimineață în apropierea unei baze militare din San Diego, în sudul Californiei, au anunțat autoritățile americane, potrivit AFP.

„Un incident aerian în care a fost implicat un avion F-35 Bravo al Corpului de Marină a avut loc în apropierea bazei aeriene MCAS Miramar”, a explicat pentru agenția franceză de presă un purtător de cuvânt al bazei militare.

„Pilotul s-a catapultat. A fost salvat și se află în prezent în drum spre o unitate medicală”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Acesta nu a putut preciza dacă pilotul avionului a fost rănit sau dacă accidentul a provocat și rănirea altor persoane, dar a dat asigurări că armata americană va oferi detalii despre situație în cel mai scurt timp.

Primele imagini apărute pe rețelele sociale arată un coloană de fum care se ridică deasupra aeronavei în flăcări, echipele de intervenție încercând să stingă incendiul cu tunuri de apă.

Additional footage shows firefighters battling the blaze at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego, California, following the crash of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II earlier this morning. pic.twitter.com/agBpzIEWSI — Breaking911 (@Breaking911) July 31, 2026

🚨 BREAKING: Rescue crews are responding to an F-35 crash at Miramar Air Base near San Diego



The F-35 appeared to be on final approach before crashing and exploding



Pilot conditions are unknown. Pray for them 🙏🏻



There's a chance they punched out in time.



📸 ABC10 pic.twitter.com/2Rlz1vxQ9u — Nick Sortor (@nicksortor) July 31, 2026

De asemenea, imaginile distribuite în mediul online au surprins și momentul prăbușirii avionului de luptă.

A California Alert camera caught the moment an F-35 fighter jet crashed near Miramar Air Base in San Diego, sending a plume of smoke up in the area. The pilot ejected and was later taken to a medical facility. pic.twitter.com/sJiDpGGtQ9 — Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) July 31, 2026

F-35 este un model de avion de vânătoare „stealth” (invizibil), multirol, de generația a cincea, aflat în dotarea armatei SUA.

Aerial footage captured by FOX 5 San Diego shows the burned out, smoldering wreckage of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll that crashed earlier at Marine Corps Air Station Miramar in Southern California. pic.twitter.com/PjS8SykDvM — OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026

Baza Miramar este renumită în întreaga lume pentru că a găzduit școala de pregătire a piloților de elită ai Marinei americane, care a servit drept sursă de inspirație pentru filmul „Top Gun” cu Tom Cruise.