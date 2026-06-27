Momentul în care un fulger lovește o fântână arteziană, în timp ce niște copii se jucau în apropiere
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un fulger a lovit o fântână din Wroclaw, Polonia, în timp ce niște copii se jucau la doar câțiva metri mai departe, potrivit La Stampa.
Imaginile arată exact momentul în care fulgerul a lovit fântâna multimedia de la Sala Centenarului, un sit UNESCO din Wrocław, Polonia.
Nimeni nu a fost rănit, dar, potrivit informațiilor furnizate de administrația clădirii, fulgerul a provocat „daune semnificative”, obligând organizatorii să anuleze spectacolele programate.
@elpais Un grupo de niños se refrescaban en la fuente del Centro Centenario de Breslavia (Polonia), cuando un rayo cayó muy cerca de donde jugaban en plena ola de calor. Los portavoces del monumento se mostraron aliviados que de ninguno resultó heridos pero anunciaron daños graves en la fuente. #polonia #breslavia #oladecalor #noticiastiktok #viral ♬ sonido original – El País
Un purtător de cuvânt care administrează clădirea a declarat presei locale că a fost „un noroc imens” faptul că fântâna a absorbit descărcarea electrică fără consecințe pentru persoanele care se aflau în preajmă.
Incidentul a avut loc într-o perioadă în care aproape toată Europa se confruntă cu un val de căldură extremă.
Sala Centenarului (Hala Stulecia) este o clădire istorică și o arenă acoperită multifuncțională emblematică, folosită ca locație pentru evenimente sportive și de divertisment. În 2006, UNESCO a adăugat clădirea pe lista siturilor de patrimoniu mondial.