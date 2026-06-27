Momentul în care un fulger lovește o fântână arteziană, în timp ce niște copii se jucau în apropiere

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un fulger a lovit o fântână din Wroclaw, Polonia, în timp ce niște copii se jucau la doar câțiva metri mai departe, potrivit La Stampa.

Imaginile arată exact momentul în care fulgerul a lovit fântâna multimedia de la Sala Centenarului, un sit UNESCO din Wrocław, Polonia.

Nimeni nu a fost rănit, dar, potrivit informațiilor furnizate de administrația clădirii, fulgerul a provocat „daune semnificative”, obligând organizatorii să anuleze spectacolele programate.

Un purtător de cuvânt care administrează clădirea a declarat presei locale că a fost „un noroc imens” faptul că fântâna a absorbit descărcarea electrică fără consecințe pentru persoanele care se aflau în preajmă.

Incidentul a avut loc într-o perioadă în care aproape toată Europa se confruntă cu un val de căldură extremă.

Sala Centenarului (Hala Stulecia) este o clădire istorică și o arenă acoperită multifuncțională emblematică, folosită ca locație pentru evenimente sportive și de divertisment. În 2006, UNESCO a adăugat clădirea pe lista siturilor de patrimoniu mondial.