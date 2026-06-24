Momentul în care un șofer trece cu TIR-ul peste bariera la trecerea de cale ferată, în Constanța

Un şofer a trecut cu TIR-ul peste calea ferată în timp ce bariera cobora. Foto: Captură video

Un șofer de TIR a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce forțează bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată în localitatea Dorobanțu din județul Constanța. Circulaţia trenurilor a fost afectată în urma incidentului, a informat miercuri CFR Infrastructură Constanţa.

Incidentul a avut loc marți, la ora 17.30, în stația Dorobanțu BAT km 0+979, amplasată pe DN22C.

„Camerele de supraveghere ale SRCF Constanța, din stația Dorobanțu, au surprins momentul în care un şofer de TIR a forțat bariera care cobora și a trecut cu viteză peste șina de tren”, a anunțat CFR Infrastructură.

Potrivit sursei citate, bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și, astfel, a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu – Nazarcea.

„Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până la ora 19.45, când personalul de la SRCF Constanța a reparat bariera”, potrivit sursei citate.

CFR Infrastructură Constanța a precizat că a trimis imaginile la Inspectoratul de Poliție Județean, pentru a fi găsit și sancționat șoferul.