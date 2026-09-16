Momentul scumpirii a sosit. YouTube crește notabil prețurile la abonamente

Utilizatorii YouTube Premium au început să primească în aceste zile notificări în conturi privind majorarea prețurilor la abonamente din octombrie. Scumpirea fusese anunțată încă din august, iar ea urma să aibă loc în septembrie.

„Prețul abonamentului Premium va crește în curând. Acceptați noul preț înainte de 5 octombrie 2026 pentru a vă păstra abonamentul. Abonamentul tău Premium Individual va crește la 32,00 RON/lună începând cu 5 octombrie 2026. Prin această actualizare a prețului, vom putea oferi mai multă valoare abonamentului tău, permițându-ți să te bucuri și mai mult de ceea ce îți place pe YouTube”, se arată în mesajul primit de utilizatori.

În prezent, abonamentul YouTube Premium este de 29 de lei, iar creșterea de 3 lei înseamnă una de mai mult de 10%.

Abonamentul de tip „Family” creşte de la 55 de lei la 62 de lei pe lună.

Serviciul Premium oferă acces la videoclipuri fără reclame, dar și la posibilitatea de a descărca materiale și a le asculta/vedea offline. În plus, YouTube Premium oferă și acces la serviciul YouTube Music.

YouTube avea în România, potrivit unor date din 2023, circa 12 milioane de utilizatori. Compania nu a oferit însă date și despre numărul celor care plătesc pentru YouTube Premium.

Anterioara scumpire data din 2024.