Monetăria SUA a „uitat” să pună ceva pe noua monedă aniversară de 10 cenți

Noua monedă de zece cenți a Statelor Unite, emisă ca parte a unei serii speciale cu ocazia marcării celei de-a 250-a aniversări a independenței, care va fi sărbătorită pe 4 iulie, a generat controverse prin omisiunea tradiționalei ramuri de măslin, care obișnuia să fie prezentă, potrivit EFE și Agerpres.

Moneda tradițională de zece cenți îl prezenta pe Franklin D. Roosevelt și, pe revers, o torță alături de o ramură de măslin și una de stejar.

În această nouă serie, care a reînnoit și restul monedelor de 5, 25 și 50 de cenți, a dispărut ramura de măslin care este considerată un simbol universal al păcii.

Designul original, realizat de Charles Thomson și William Barton în 1782, a fost considerat de atunci o reprezentare a ‘puterii păcii și războiului’ exclusiv a Congresului.

Absența ramurii de măslin a generat controverse nu doar din cauza coincidenței cu operațiunea militară americană din Iran, ci și din cauza insistenței președintelui Donald Trump de a se auto-intitula ‘președintele păcii’.

Se întâmplă frecvent în intervențiile sale, ultima dată în discursul privind Starea Uniunii din 24 februarie, ca președintele să facă referire la cele opt războaie cărora, după cum susține el, le-a pus capăt.

‘În primele mele zece luni am încheiat opt războaie’, a spus atunci la Capitoliu și a enumerat conflictele pe care, întotdeauna potrivit interpretării sale, le-ar fi rezolvat: Cambodgia și Thailanda, Pakistan și India (care ‘ar fi putut fi un război nuclear’), Kosovo și Serbia, Israel și Iran, Egipt și Etiopia, Armenia și Azerbaidjan, Republica Democrată Congo și Rwanda și ‘războiul din Gaza’.

Președintele Donald Trump, sub mandatul căruia se elimină acest simbol al păcii, a repetat de asemenea în numeroase ocazii că ‘merită’ Premiului Nobel pentru Pace și că ‘nu i-l vor da niciodată’ din motive politice.

Directoarea adjunctă a Monetăriei, Kristie McNally, încercând să se distanțeze de controversele legate de absența ramurii de măslin de pe monedă, a subliniat că aceste modele conectează cetățenii cu 250 de ani de istorie către o ‘uniune mai desăvârșită’.