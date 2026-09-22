Moody’s a coborât ratingul Poloniei la A3, cel mai scăzut nivel din 2002

Nu treapta pierdută de Polonia e cea mai importantă informație. Ci felul în care a ajuns Varșovia aici: cu economia în plină expansiune și cu un deficit de aproape 7% din PIB.

Moody’s a aliniat Polonia cu Fitch și S&P (A-), iar perspectiva rămâne stabilă. Ministrul Finanțelor și Ecnomiei, Andrzej Domański, a spus, cu un aer de calm studiat, că nu e motiv de alarmă.

Un comunicat-diagnostic

Tehnic, ministrul de la Varșovia are dreptate: agenția n-a făcut decât să ajungă din urmă restul pieței, iar un analist polonez notează că mișcarea a venit totuși mai repede decât se aștepta consensul.

Dar diagnosticul din comunicat e mai dur decât treapta. Moody’s nu scrie doar că deficitele sunt mari. Scrie că „eficacitatea politicii fiscale a slăbit” și că autoritățile au o „disponibilitate sau capacitate limitată” de a construi rezerve.

Într-un limbaj în care fiecare adjectiv e cântărit, e o judecată despre instituții și structuri de evoluție, nu despre un an fiscal prost.

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Paradoxul central: deficit de criză într-o economie care crește

Aici se află nucleul poveștii. Moody’s estimează pentru Polonia o creștere reală de 3,7% în 2026 și 3,2% în 2027, ritmuri pe care majoritatea Europei le-ar invidia.

În același timp, deficitul rămâne în jur de 7% din PIB atât în ​​2026, cât și în 2027, determinat de creșterea costurilor asistenței medicale, de continuarea investițiilor publice și de cheltuielile cu apărarea și asistența socială. Datoria publică este prevăzută să urce la 68,9% din PIB până în 2027. În 2025 era de la 59,7%.

O economie care crește rapid ar trebui să-și reducă deficitul aproape automat, iar guvernele prudente își fac rezerve tocmai în anii de creștere economică. Polonia face exact invers.

Un deficit dublu față de ținta promisă, sub procedura de deficit excesiv a UE deschisă încă din 2024, arată că planul de corecție bugetară tocmai a fost aruncat la gunoi.

Politica, adevărata variabilă

Moody’s numește explicit blocajul dintre guvern (o coaliție de la stânga la centru-dreapta) și președintele Nawrocki, aliniat opoziției de dreapta. Președintele a respins un număr record de proiecte de lege, inclusiv taxe pe alcool și băuturi dulci și o taxă pe veniturile excepționale ale petrorliștilor.

Schimbul de replici arată cum arată paralizia instituțională: Domański- ministrul Finanțelor și Economiei- spune că ajustarea cere cooperarea „tuturor instituțiilor statului, inclusiv a președintelui”, iar șeful cancelariei prezidențiale răspunde că guvernul „fură” și „minte”.

Fiecare parte are o parte de adevăr, adică una blochează, cealaltă nu a livrat, iar factura o plătește un al treilea, contribuabilul.

Alegerile din noiembrie 2027 adaugă un orizont de așteptare. Agenția își bazează scenariul pe ideea că autoritățile vor respecta în cele din urmă regulile fiscale și vor strânge cureaua după alegeri. „În cele din urmă” înseamnă aici cel puțin încă un an . Tocmai de asta „calmul” ministrului sună mai degrabă a speranță decât a plan.

Ce ar mai putea urma

Perspectiva stabilă e o pauză, nu o garanție. Moody’s enumeră trei declanșatoare pentru o nouă retrogradare: datoria „mult peste” 75% din PIB, un șoc sever asupra creșterii și o deteriorare bruscă a securității regionale, inclusiv extinderea războiului din Ucraina. Ultimul e specific: Polonia își finanțează apărarea într-o vecinătate care o poate scumpi oricând.

Un precedent ajută la proporții. În 2016, S&P a coborât Polonia la BBB+ și a readus-o la A- doi ani mai târziu. Atunci însă era o penalizare de risc politic, cu o economie solidă dedesubt.

Acum motivul e aritmetic și structural: cifre care se înrăutățesc și instituții care nu reușesc să le corecteze. Ultima dată când Moody’s a avut Polonia atât de jos a fost în 2002.