Moonshot a dezvăluit cel mai mare model AI din lume. Cum se compară cu ultimele variante Fable și ChatGPT

Startup-ul chinez de IA Moonshot a prezentat vineri Kimi K3, un model cu 2,8 trilioane de parametri despre care a afirmat că este cel mai mare sistem de AI cu parametri deschiși din lume și că oferă performanțe apropiate de modelul de vârf Fable al gigantului american Anthropic, transmite Reuters.

Modelele AI cu parametri deschiși (open-weight AI system) permit utilizatorilor să descarce, să execute și să personalizeze sistemele utilizate, spre deosebire de modelele proprietare, cu cod sursă închis.

Lansarea Kimi K3, care are loc la o lună după ce modelele Fable și Mythos ale Anthropic au fost retrase brusc de către guvernul american din motive de securitate, subliniază cât de repede ecosistemul deschis de AI din China reduce decalajul față de cele mai avansate sisteme americane.

Companii precum Moonshot, Z.ai și MiniMax lansează modele din ce în ce mai puternice la un cost semnificativ mai mic, contrazicând opiniile din Occident conform cărora dezvoltatorii chinezi ar fi cu câteva luni în urma omologilor lor americani.

Comparabil cu Fable 5 și peste ultimele modele ChatGPT

Moonshot a transmis că Kimi K3 este primul model cu greutate deschisă care se apropie de pragul de 3 trilioane de parametri și este conceput pentru raționament avansat, programare pe termen lung și activități bazate pe cunoaștere.

Modelul dispune de o fereastră de context de 1 milion de tokenuri, ceea ce îi permite să proceseze și să rețină substanțial mai multe informații decât generațiile anterioare într-o singură solicitare.

Kimi K3 „a avut performanțe competitive cu Fable 5 (cu fallback) și a depășit substanțial modelele Opus 4.8, GPT 5.6 Sol și GPT 5.5 (ale OpenAI) în ceea ce privește optimizarea kernel-ului GPU”, a afirmat compania. Termenul se referă la tehnici care maximizează utilizarea hardware-ului de AI și minimizează latența.

Arena.ai a clasat modelul Kimi K3 pe primul loc într-un test comparativ care evaluează capacitățile de creare a interfețelor web, în timp ce Vals AI l-a plasat pe locul al doilea în clasamentul general, în urma modelului Fable 5 și înaintea modelului GPT-5.6 Sol.

Artificial Analysis a afirmat că modelul a înregistrat performanțe comparabile cu cele ale modelului GPT-5.5 de la OpenAI și ale modelului Claude Opus 4.8 de la Anthropic, în special în cadrul testelor care măsoară sarcini complexe, cu mai mulți pași.

Chinezii accelerează lansările noilor generații AI

Știrea privind Moonshot a determinat o scădere bruscă a acțiunilor concurenților locali din domeniul AI, Zhipu și Minimax, la bursa din Hong Kong; la prânz, acestea înregistrau scăderi de 21,9% și, respectiv, 13,8%.

Companiile chineze din domeniul AI își accelerează ciclurile de lansare a modelelor pe măsură ce competiția globală în domeniul AI se intensifică.

Această schimbare survine în urma debutului modelului GLM-5.2 al Z.ai, care a uimit observatorii din industrie prin obținerea unor scoruri apropiate de cele ale celor mai bune modele americane cu sursă închisă la testele de referință, subminând consensul dintre analiștii occidentali conform căruia modelele chineze de AI erau cu cel puțin șase luni în urmă.

MiniMax , listată la bursă în Hong Kong, dezvoltă, de asemenea, propriul model cu 2,7 trilioane de parametri, care urmează să fie lansat încă din al treilea trimestru al anului 2026, și intenționează să lanseze în viitorul apropiat modelul său multimodal de ultimă generație, H3.

Cursa către sistemele cu un trilion de parametri reflectă cererea tot mai mare de sisteme autonome capabile să gestioneze sarcini complexe de raționament. Laboratoarele de vârf din domeniul AI urmăresc, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme capabile de autoîmbunătățire autonomă, un proces denumit adesea „autoîmbunătățire recursivă”.

Înainte de lansarea modelului Kimi K3, LongCat-2.0 de la Meituan și V4-Pro de la DeepSeek conduceau industria IA din China cu un total de 1,6 trilioane de parametri, în timp ce mai mulți alți concurenți interni erau peste pragul de un trilion de parametri.

„Mesajul lui Xi este clar”

Tot în ziua în care Moonshot a dezvăluit modelul Kimi K3, președintele chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept promotorul unei noi ordini globale în domeniul inteligenței artificiale, profitând de cea mai importantă conferință tehnologică din China pentru a promova tehnologia open-source și a contesta dominația Statelor Unite asupra acestui sector în rapidă evoluție.

Într-un discurs rostit la ceremonia de deschidere a Conferinței Mondiale privind Inteligența Artificială de la Shanghai, Xi a îndemnat țările să „profite de această rară oportunitate istorică” reprezentată de AI cu sursă deschisă și s-a angajat să ajute țările în curs de dezvoltare să-și construiască capacități în domeniul IA, avertizând asupra apariției unor „noi nedreptăți istorice” cauzate de accesul inegal la această tehnologie.

Aceste declarații reprezintă cea mai clară exprimare de până acum a ambiției Chinei de a modela guvernanța globală în domeniul IA, prezentând modelele sale open-source ca un bun public global și poziționând Beijingul ca o alternativă la Washington într-un moment crucial al cursei pentru leadershipul tehnologic.

Comparând importanța AI cu inventarea motorului cu aburi și a electricității, Xi a prezentat o viziune în care China împărtășește tehnologia și expertiza în domeniul AI cu țările din Sudul Global, conducând în același timp eforturile globale de creare a unor standarde care să reglementeze această tehnologie emergentă.

Discursul a prezentat coaliția Chinei în domeniul AI ca un rival al inițiativei internaționale „Pax Silica”, condusă de SUA, menită să asigure lanțurile de aprovizionare globale cu AI și minerale esențiale, deși Xi a evitat să menționeze explicit Statel Unite.

„Mesajul lui Xi este clar: China nu va călca pe urmele nimănui nici în ceea ce privește tehnologia AI, nici în privința standardelor. Dimpotrivă, China va fi lider mondial în ambele domenii”, a declarat George Chen, președintele departamentului de practici digitale al firmei de consultanță The Asia Group.

„Mesajul lui Xi este o declarație, dar poate fi privit și ca un avertisment — China nu va permite nimănui să-i dicteze ce să facă în domeniul AI.”