Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc

O persoană a fost ucisă și mai multe apartamente și o instalație industrială au fost avariate în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Saratov, din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul, conform Reuters.

Roman Busargin a declarat pe Telegram că locuitorii au fost evacuați după ce resturile unei drone distruse au avariat trei apartamente în urma atacului din timpul nopții.

„Mai mulți locuitori au avut nevoie de asistență medicală”, a spus Busargin. „Ajutorul a fost acordat la fața locului și o persoană a fost spitalizată. Din păcate, o persoană a murit.”

Sistemele de apărare aeriană rusești au distrus 121 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv opt în regiunea Saratov, a declarat ministerul apărării.

Departamentul militar raportează doar numărul de drone doborâte de unitățile sale de apărare, nu și numărul de aparate de zbor fără pilot lansate de Ucraina. Busargin nu a specificat ce tip de sit industrial a fost avariat.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arătau un fum negru dens care se ridica deasupra a ceea ce părea a fi o zonă industrială. Reuters a verificat locația văzută într-unul dintre videoclipuri și a confirmat că aceasta corespunde cu cu imaginile din satelit ale zonei. Însă Reuters nu a putut verifica când a fost filmat videoclipul.

Mass-media ucraineane, inclusiv agenția de știri RBK-Ucraina, au relatat că rafinăria de petrol din orașul Saratov, centrul administrativ al regiunii, a luat foc în urma unui atac cu drone.

Reuters a precizat că nu a putut verifica aceste informații. Nu a existat niciun comentariu oficial din partea Rusiei.

Rafinăria din orașul Saratov, deținută de Rosneft, a fost nevoită să își suspende activitatea la începutul acestui an din motive de siguranță, după atacurile cu drone ucrainene, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Canalul rus de Telegram SHOT, care publică adesea informații din surse din serviciile de securitate și de aplicare a legii, a raportat că au fost auzite aproximativ opt explozii deasupra orașelor Saratov și Engels, separate de râul Volga.

Autoritatea rusă pentru aviația civilă, Rosaviatsia, a declarat pe Telegram că zborurile către și dinspre Saratov au fost suspendate timp de aproximativ două ore duminică dimineața, pentru a asigura siguranța aeriană.