Moscova blochează conexiunile feroviare cu trei state NATO și UE. Suspiciuni privind o nouă mobilizare în masă

Printr-o măsură aplicată brusc, Rusia a oprit trenurile civile și de mărfuri la frontiera de est. Decizia alimentează speculațiile privind blocarea rutelor de evadare înaintea unui nou val de mobilizare, potrivit Reuters.

Fără a oferi detalii de fond, documentul semnat marți de premierul rus Mihail Mișustin vorbește doar despre o „suspendare temporară” a traficului de persoane și mărfuri de-a lungul frontierei de stat.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a primit deja instrucțiuni să notifice oficial Finlanda, Estonia și Letonia cu privire la această decizie.

Cel mai mare număr de blocaje afectează granița cu Finlanda, unde sunt vizate cinci noduri strategice: Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Svetogorsk și Sankt Petersburg-Finlandsky

Traficul feroviar va fi, de asemenea, întrerupt la punctul de control Pechory-Pskov de la granița ruso-estonă și la punctul de control Pytalovo de la granița cu Letonia.

Finlanda, văzută de Moscova ca „o a doua Ucraină”

Cu câteva zile în urmă, Finlanda a anunțat planuri de colaborare cu firma americană de apărare Lockheed Martin pentru construirea, la Tampere, a primului centru de întreținere din Europa pentru sistemele de rachete cu lansare multiplă (MLRS).

Vestea a stârnit o reacție puternică din partea Rusiei. Primul vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat rusă, Aleksey Zhuravlyov a acuzat Finlanda că devine „o a doua Ucraină” și a amenințat deschis că Moscova dispune de puterea militară necesară pentru a distruge jumătate din țară.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Finlanda și-a consolidat semnificativ poziția de apărare pe fondul escaladării provocărilor rusești.

Granița cu Rusia este închisă din 2023, iar Helsinki a acuzat Moscova că orchestrează operațiuni hibride și își extinde infrastructura militară de-a lungul graniței.

O anchetă daneză a dezvăluit recent că Rusia își consolidează semnificativ prezența militară la granița cu NATO, în pregătirea unui potențial război viitor cu alianța.

O posibilă mobilizare

Un alt motiv pentru decizia bruscă de a închide punctele de trecere a frontierei feroviare îl reprezintă zvonurile privind o viitoare mobilizare în Rusia.

Noul val de recrutări ar urma să fie declanșat în octombrie, conform unor informații de culise. Momentul este calculat strategic pentru a nu afecta alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie.

Și comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Syrskyi, a declarat că Rusia ar putea recurge la un nou val de mobilizare în această toamnă, făcând referire, la rândul său, la scrutinul din septembrie.

Oficiali de la Kiev spun că Moscova se pregătește să mobilizeze zeci de mii de soldați noi pentru a compensa pierderile tot mai mari suferite pe câmpul de luptă.

Datele publicate în ianuarie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) arată că până la finalul anului 2025, armata rusă înregistrase aproximativ 1,2 milioane de victime, dintre care până la 325.000 de soldați uciși. Pentru a menține ritmul războiului, Kremlinul este obligat să recruteze peste 30.000 de oameni în fiecare lună.

Totuși, o nouă mobilizare masivă ar putea declanșa revolte împotriva regimului. Primul val din septembrie 2022 a declanșat proteste violente și un exod istoric, sute de mii de bărbați părăsind de urgență țara.

De teamă să nu provoace revolte în Rusia, Vladimir Putin a evitat o nouă mobilizare oficială. Acesta a ales să blocheze mai întâi granițele.