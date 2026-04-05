Moscova critică Washingtonul: SUA trebuie să abandoneze „limbajul ultimatumurilor” față de Iran

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține conferința de presă la sediul Ministerului de Externe al Rusiei, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: TATYANA MAKEYEVA / AFP / Profimedia

Rusia a transmis duminică că speră într-o detensionare a conflictului din Iran și a susținut că Statele Unite ar putea contribui la acest obiectiv „renunțând la limbajul ultimatumurilor și readucând situația pe calea negocierilor”.

Declarația Ministerului rus de Externe a venit după o convorbire între Serghei Lavrov și omologul său iranian, Abbas Araqchi, potrivit Reuters.

În paralel, China și-a exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea cu Rusia în cadrul Consiliul de Securitate al ONU pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că soluția fundamentală pentru rezolvarea problemelor de navigație din Strâmtoarea Ormuz este obținerea unui armistițiu cât mai rapid, subliniind că Beijingul a susținut întotdeauna soluționarea politică a crizelor prin dialog și negocieri.

Convorbirea dintre cei doi miniștri de externe a avut loc înaintea unui vot programat săptămâna viitoare în Consiliul de Securitate al ONU asupra unei rezoluții propuse de Bahrain privind protejarea transportului comercial în și în jurul Strâmtorii Ormuz.

În calitate de membri permanenți ai Consiliului, China și Rusia ar trebui „să adopte o abordare obiectivă și echilibrată și să încerce să obțină o mai mare înțelegere și susținere din partea comunității internaționale”, i-a transmis Wang Yi lui Serghei Lavrov, potrivit unui comunicat al ministerului chinez de externe.

China a cerut în repetate rânduri un armistițiu în regiunea Golfului și în Orientul Mijlociu, solicitând încetarea luptelor care durează de mai bine de o lună și care au dus, în mare parte, la blocarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul de petrol și gaze.

Trump, mesaj virulent pentru Iran

Președintele american Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Iranului, duminică, într-un mesaj pe rețelele sociale, sugerând care vor fi următoarele ținte ale armatei SUA în eventualitatea în care Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris Donald Trump, duminică, într-un mesaj pe Truth Social, platforma sa de social media.