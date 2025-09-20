Moscova neagă că trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian al Estoniei / „Au fost la o distanţă de peste trei kilometri”

MiG-31, avionul interceptor supersonic, participă la repetițiile pentru parada Zilei Victoriei 2020, la Moscova, Rusia, pe 20 iunie 2020. Credit line: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Cele trei avioane ruseşti MiG-31 care, potrivit autorităţilor estoniene şi NATO au încălcat vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei, au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a transmis ministerul rus al Apărării, citat de agenţia TASS și News.ro.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a reacționat ministerul rus al Apărării într-un comunicat transmis după miezul nopţii.

De asemenea, Moscova dă asigurări că „aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, susţine ministerul rus.

Trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, în ceea ce UE și NATO au criticat drept o nouă provocare periculoasă. Potrivit presei din Estonia, avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Ulterior, regimul de la Tallinn a anunțat că a cerut activarea Articolului 4 al NATO, o măsură făcută și de Polonia, în urmă cu zece zile, când a reclamat că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian.

Consiliul Nord-Atlantic se va întruni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta în detaliu despre încălcarea spațiul aerian eston de către Rusia.