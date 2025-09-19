BREAKING: Polonia acuză că avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian, la scurt timp după ce o altă țară NATO a acuzat „o incursiune fără precedent de brutală”. Articolul 4 din Tratatul NATO, invocat din nou

Autoritățile poloneze au raportat că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a Petrobaltic, o platformă de exploatare a petrolului și gazelor din Marea Baltică, printr-o trecere la joasă altitudine pe deasupra platformei, transmite The Guardian.

„Forțele Armate Poloneze și alte autorități au fost notificate”, au declarat autoritățile poloneze de frontieră.

Tot vineri, trei aeronave rusești de vânătoare au încălcat spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, în ceea ce UE și NATO au criticat drept o nouă provocare periculoasă. Potrivit presei din Estonia, avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Incidentul din Polonia are loc în timp ce încă veneau reacții la cel din Estonia. Între timp, Tallinn a anunțat că invocă articolul 4 din tratatul NATO.

Anunțul a fost făcut de premierul țării baltice, Kristen Michal, care a spus, într-un mesaj pe X, că această „violare a spațiului aerian este complet inacceptabilă”.

Este pentru a noua oară când este invocat articolul 4 din Tratatul NATO, în istoria Alianței, însă doar a doua oară când acest lucru se întâmplă în aproape o săptămână, scrie The Guardian.

Același lucru l-a făcut și Polonia, pe 10 septembrie, când a reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești.

Articolul 4 al Tratatului prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

„Încă un exemplu al comportamentului nesăbuit al Rusiei”

În cazul incidentului din Estonia, avioane de vânătoare italiene F-35 atașate misiunii NATO de sprijin pentru apărare aeriană în statele baltice au fost ridicate de la sol de urgență pentru a intercepta avioanele rusești și pentru a le avertiza să se retragă, potrivit precizărilor făcute de oficiali estoni și italieni.

„Acesta este încă un exemplu al comportamentului nesăbuit al Rusiei și al capacității NATO de a răspunde”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Allison Hart.

Kaja Kallas, șefa diplomației UE și fost premier al Estoniei, a acuzat Moscova că a comis o „provocare extrem de periculoasă”, care „escaladează și mai mult tensiunile din regiune”.

„Pe măsură ce cresc amenințările, la fel se va întâmpla și cu presiunea noastră”, a declarat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care tot vineri a prezentat statelor UE, spre aprobare, un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat acțiunea „iresponsabilă” a Rusiei.

„România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare ruseşti. Această acţiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

Italia a preluat comanda misiunii NATO de poliție aeriană a NATO în regiune – Operațiunea Baltic Eagle III – la 1 august, astfel că în prezent aeronavele F-35 ale forțelor aeriene italiene au responsabilitatea de a supraveghea spațiul aerian baltic.

Incidente și în România, și Polonia

În această lună, dronele Rusiei au încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków , în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost găsită în Czosnówka , la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.