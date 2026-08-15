Moscova, furioasă după acordul SUA-Turcia privind armele pentru Ucraina. „Au deschis încă o cutie a Pandorei”

Moscova s-a arătat sâmbătă nemulţumită de acordul americano-turc privind armele pentru Ucraina, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, afirmând că acordul doar „va amâna încheierea regimului de la Kiev”.

Zaharova, citată de agenţia rusă de presă TASS, a spus că autorităţile din SUA şi Turcia au „deschis astfel încă o cutie a Pandorei”, citează DPA și Agerpres.

În urmă cu o săptămână, o notificare a Departamentului de Stat american adresată Congresului SUA a evocat o achiziţie majoră de arme din Turcia de către Ucraina.

Potrivit notificării, Kievul achiziţionează un pachet substanţial de arme de artilerie fabricate în SUA, ce include şi 70 de rachete ATACMS.

Acordul, care se referă exclusiv la modele mai vechi de arme, include de asemenea 12 lansatoare de rachete M270, peste 2.500 de rachete de artilerie calibru 227 mm cu muniţii cu fragmentaţie şi 47.000 de obuze de artilerie calibru 203 mm cu muniţii cu fragmentaţie.

Guvernul american sprijină acordul, ce se ridică la o valoare de 283 de milioane de dolari. Senatul şi Camera Reprezentanţilor pot prezenta obiecţii în termen de 30 de zile.

Potrivit unor informaţii furnizate recent de Kiev, forţele armate ruse şi-au sporit recent capabilităţile cu rachete balistice din Coreea de Nord. Cel puţin două din aceste rachete au fost deja utilizate împotriva Ucrainei.