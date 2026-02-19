Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate”

Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcție de rezultatele obținute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfășurate în acest an nu s-au soldat cu rezultate semnificative în favoarea unei soluționări a conflictului, de la declanșarea căruia se vor împlini patru ani săptămâna viitoare, notează agențiile EFE și Agerpres.

„Vom evalua eficacitatea medierii americane, cum se spune de obicei, după rezultate”, a declarat Maria Zaharova într-o reacție la declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio, potrivit căruia doar Washingtonul a reușit să așeze Moscova la masa negocierilor.

Exprimându-și „recunoștința” față de partea americană, Zaharova a spus că întâlniri între ruși și ucraineni avuseseră loc și înainte, amintind aici de discuțiile din Turcia și Belarus.

„Dualitatea poziției americane ridică întrebări”

Zaharova a cerut echipei lui Donald Trump să convingă Kievul „să se dedice în mod serios soluționării crizei prin negocieri și nu prin propagandă belicoasă”.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a spus că vede contradicții în poziția de mediere a SUA, argumentând că „dacă cineva are intenția sinceră de a media pentru a se ajunge la un acord, ar trebui să înceteze să furnizeze echipamente militare uneia dintre părțile implicate în conflict”. „Dualitatea poziției americane ridică, într-adevăr, întrebări”, a adăugat ea.

Maria Zaharova a afirmat că poziția administrației lui Donald Trump este „unică”, întrucât a moștenit conflictul de la predecesorul său, Joe Biden, dar, în același timp, „depune eforturi pentru a găsi soluții la criza pe care Washingtonul însuși a inspirat-o acum mai bine de zece ani”, referindu-se la mișcarea de contestare din 2013-2014 care a adus la putere la Kiev forțele pro-occidentale.

Rusia cere NATO „să nu mai finanțeze războiul”

La rândul său, ministrul adjunct de externe rus, Mihail Galuzin, a declarat agenției Tass că negocierile cu Ucraina vor continua, deși a admis că acestea progresează „cu dificultate”. El a spus că încă nu s-a decis unde și când va avea loc a patra rundă de negocieri mediate de SUA, după cea desfășurată săptămâna aceasta la Geneva.

Galuzin, care a participat la cea de-a treia rundă de negocieri din orașul elvețian și a exclus participarea europeană la negocieri, a făcut apel la țările NATO să caute pacea și „să nu finanțeze războiul”.

Casa Albă a subliniat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în negocierile de pace de la Geneva și a anunțat că vor avea loc și alte runde de dialog „în viitor”.

„Președintele (Donald Trump) și echipa sa au dedicat enorm de mult timp și energie pentru a pune capăt acestui război, desfășurat la o distanță foarte mare de Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a președintelui american, Karoline Leavitt.

Potrivit unor media, la Geneva s-au înregistrat progrese în definirea mecanismului de verificare a unui viitor armistițiu și a fost abordată problema demilitarizării unei părți din zona minieră Donbas (est), unde ucrainenii controlează peste o cincime din regiunea Donețk.