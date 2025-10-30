Sari direct la conținut
Moscova spune care e condiția sa pentru a purta negocieri de pace cu Japonia: Să renunțe la „orientarea anti-rusă”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe doar după ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind orientarea sa „anti-rusă”, relatează Reuters.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a susținut că politicile actuale ale Japoniei sunt cele care au împins cooperarea dintre Moscova şi Tokyo într-o fundătură.

Rusia, principalul succesor al Uniunii Sovietice, şi Japonia nu au semnat niciodată un tratat de pace care să pună capăt în mod oficial ostilităţilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Negocierile pentru un astfel de tratat de pace au început încă de la jumătatea secolului trecut, dar Moscova a suspendat consultările după ce Japonia a adoptat sancţiuni contra Rusiei ca urmare a războiului din Ucraina.

De altfel, tensiunile au erupt în declarații belicoase de ambele părți, un punct central al disputelor fiind Insulele Kurile din Orientul Îndepărtat Rus, revendicate de Japonia dar ocupate de Rusia în 1945.

