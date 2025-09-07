Moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Bolojan apără reforma autorităților-cheie: „Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituții”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și o opțiune, ci o necesitate fără de care România ar fi mai vulnerabilă.

„Vorbim despre trei instituții care influențează direct viața fiecărui român. ASF decide cât de sigure sunt economiile și pensiile. ANRE stabilește cât plătim la facturile de energie. ANCOM reglementează cum funcționează comunicațiile. De modul în care funcționează aceste instituții depind stabilitatea financiară a oamenilor, siguranța energetică a țării și funcționarea sigură a comunicațiilor. Reforma lor nu este un moft și nu este opțiune, este o necesitate fără de care România ar fi mai vulnerabilă exact în momentele în care are nevoie să fie mai puternică”, a spus prim-ministrul.

Acesta a cerut parlamentarilor să respingă moțiunea de cenzură înaintată de Opoziție împotriva proiectului care propune eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM, punctând, totodată, faptul că reforma celor trei instituții nu vizează zonele de supraveghere, ci birocrația.

„Din moțiune nu se înțelege care este obiecția semnatarilor moțiunii, că facem prea puțină reformă sau prea multă reformă. Ni se spune că salariile la ASF, ANRE și ANCOM sunt prea mari, dar tocmai de aceea Guvernul a propus o corecție. Reducem salariile pentru tot personalul cu 30% inclusiv la nivelul conducerii, plafonăm la maxim de două ori indemnizația unui ministru bonusurile care înainte erau nelimitate la latitudinea conducerii. Aceste măsuri reduc veniturile disproporționate și le apropie de un nivel corect care trebuie să fie justificat de performanță. În același timp, mențin un nivel de salarizare competitiv pentru a păstra expertiza în aceste domenii strategice. Semnatarii moțiunii nu sunt de acord, însă. Se plâng de tăierile de posturi administrative de suport și susțin că sunt afectate posturi din zona de verificare și control. Nu este normal ca într-o instituție să fie disproporționat de multe posturi administrative față de cele de specialitate. Așadar, reducem cu 30% posturile suport și cu 10% pe cele de specialitate. Reforma noastră nu atinge zone de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial. Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituții, le fac mai eficiente și mai credibile în fața cetățenilor”, a explicat Bolojan.

Premierul a făcut apel la responsabilitate.

„Atunci când vine vorba de siguranța națională, energie, comunicații și stabilitate financiară, jocurile populiste ar trebui lăsate la o parte. Nu vreau să trec cu vederea mai multe atacuri periculoase din această moțiune. Ele induc în eroare, pentru a slăbi încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu bună știință sau din ignoranță, Opoziția propagă mesaje contra intereselor țării noastre, care servesc oricum nu cetățenilor ci, eventual, unui război propagandistic”, a mai afirmat șeful Executivului.

Senatorii și deputații s-au reunit duminică, de la ora 13:00, într-o ședință comună pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri participă de asemenea la ședință. Primele două moțiuni de cenzură au picat, după ce nu au strâns nici măcar voturile inițiatorilor.

Legislativul a dezbătut cea de-a treia moțiune de cenzură intitulată „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă”, împotriva proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonom.

La cinci ore de la debutul ședinței, a începeut și votul pentru a treia moțiune de cenzură. Acum se numără voturile. Întreaga desășurare a evenimentelor din Parlament sunt LIVE pe HotNews.