Motivele invocate pentru scumpirea călătoriilor la metrou: „deficit de finanțare” / Cu cât au crescut cheltuielile companiei

Proiectul de ordin al ministrului prin care se propune creșterea prețului călătoriei cu metroul de la 1 mai, cu valori cuprinse între 38% și 50%, a fost publicat luni seară în consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Potrivit proiectului, scumpirea biletelor este necesară pentru creșterea veniturile din transportul călătorilor. Dacă proiectul este adoptat în aceast formă, veniturile companiei vor crește cu 100 milioane lei/an.

Propunerea este ca tariful unei călătorii să crească de la 5 lei, la 7 lei, iar abonamentul lunar la metrou va ajunge la 140 lei, față de 100 de lei în prezent. Cel mai mult se va scumpi cartela valabilă 24 de ore (la 18 lei, scumpire de 50% față de prezent).

Se propune și scumpirea titlurilor de transport comune Metrorex – STB. De exemplu, un bilet unic de o călătorie va costa 6,5 lei (față de 4,5 lei), iar un abonament de 24 de ore va costa 16 lei (față de 11 lei în prezent). Abonamentul pe o lună se va scumpi de la 90 de lei în prezent, la 126 lei.

Cheltuieli tot mai mari, subvenții insuficiente

În motivare se explică faptul că la Metrorex, în ultimii ani, cheltuielile totale au crescut de la 1,51 miliarde lei în 2023, la 1,96 miliarde lei (estimare pentru 2026), în timp ce subvenția aprobată de la stat este 761 milioane lei pentru anul în curs, în scădere față de un total de 873 milioane lei în 2025.

„Veniturile proprii (venituri care ţin direct de managementul societăţii (…) au crescut de la an la an, în timp ce gradul de acoperire a cheltuielilor totale din subvenția pentru transportul de călători cu metroul a fost de 38 – 53 %”, potrivit documentului.

Subvenţia necesară pentru anul 2026 pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul în condiţii de siguranţă este, potrivit documentului, de 1.21 miliarde lei, cu aproape jumătate de miliard de lei peste subvenția care a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli. În aceste condiții, „rezultă un deficit de finanțare pe anul 2026 în valoare de 451 milioane lei”.

Metrorex invocă, în această propunere de creștere a tarifelor de călătorie „încurajarea utilizării abonamentelor lunare cu plata în avans care asigură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de exploatare dar care protejează călătorii fideli”

Costuri tot mai mari cu energia, apa și carburanții

Metrorex motivează solicitarea de majorare a biletelor și prin creșterea prețurilor la energie, combustibil și apă.

„În perioada analizată de la ultima ajustare a tarifelor, ianuarie 2025 și până în luna octombrie 2025, prețurile de consum pentru anumite elemente care au pondere mare în cheltuielile de exploatare ale Metrorex S.A. au crescut, astfel că indicele de creştere a prețurilor specifice pentru combustibili, apă şi canal şi energie electrică a fost de 103% pentru combustibil, de 113% pentru apă și canal și de 160% pentru energie electrică”, potrivit documentului.

Un câștig estimat la 100 milioane lei

„Măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul, va conduce la o creştere lunară a veniturilor proprii cu circa 10,27 milioane lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanţare şi un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță”, transmite Metrorex.

Concluzia trasată în documente este că „în cazul în care se aprobă ajustarea tarifelor la călătoria cu metroul, începând cu 1 mai 2026, veniturile din transportul călătorilor cu metroul ar crește cu 100,98 milioane lei față de anul 2025, iar veniturile din compensarea reducerilor 100% pentru elevi şi 90% pentru studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război ar crește cu cu 97 milioane lei față de anul 2025”.

Anual, metroul din București transportă 156 de milioane de călători. Există cinci magistrale și 63 de stații.