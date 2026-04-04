Călătoria cu metroul se scumpește

Majorarea prețurilor călătoriilor cu metroul, de la 1 mai, a fost decisă de Consiliul de Administrație al Metrorex. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a confirmat informația, sâmbătă seară, pentru HotNews.

Ulterior, contactat de Mediafax, ministrul Transporturilor a spus: „Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”.

Reprezentanții Metrorex nu au putut fi contactați.

Ultima scumpire a călătoriilor cu metroul a fost în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 lei. Abonamentul pentru 24 de ore a crescut la 12 lei, față de 8 lei la acel moment, cel pentru 72 de ore a crescut de la 20 la 35 de lei, abonamentul săptămânal a ajuns la 45 de lei, de la 35 de lei, cel lunar – 100 lei, de la 80 lei, abonamentul pe 6 luni – 500 lei, de la 400, iar cel pe un an 900 lei, de la 700 de lei.