Motivul pentru care insula Itaca refuză să-l împartă pe Ulise cu Corfu, Kefalonia sau Lefkada. Efectul generat de „Odiseea” lui Christopher Nolan

Autoritățile din insula considerată a fi casa legendarului Ulise (Odiseu) se așteaptă să primească mai mulți turiști, așa că țin strâns de eroul lor mitologic, scriu Greek Reporter și Kathimerini.

Municipalitatea insulei Itaca din Grecia, casa eroului mitologic al lui Homer, Odiseu (Ulise), a respins o propunere de promovare a insulelor ionice sub denumirea de „Insulele lui Odiseu”.

Denumirea, care viza ansamblul insulelor grecești de la Marea Ionică, a fost propusă în numele Autorității Regionale de către viceguvernatorul regional pentru finanțe și comerț, Savvas Koulouris, în cadrul Consiliului Regional de sâmbătă, 22 august, înaintea participării la un important târg internațional de turism care va avea loc în noiembrie la Londra.

„Itaca este Itaca. Odiseu are patria sa, iar aceasta nu poate fi transformată într-o marcă turistică generală pentru Insulele Ionice”, a răspuns primăria din Itaca, citată de Greek Reporter.

O propunere pentru toate insulele de la Marea Ionică

Discuția a apărut după ce viceguvernatorul a declarat în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Regional că guvernatorul Insulelor Ionice, Giannis Terpeklis, fost primar al orașului Corfu, pregătește „o surpriză” pentru participarea Regiunii Insulelor Ionice la World Travel Market (WTM) 2026.

„Având în vedere că filmul regizorului american Christopher Nolan, «Odiseea», se află în centrul atenției, va avea loc un eveniment special (la WTM) pentru a proclama Insulele Ionice drept «Insulele lui Odiseu», adică pentru a crea o marcă puternică, deoarece, deși, desigur, fiecare insulă are propria sa dinamică, în acest moment dorim să existe o marcă care să se aplice tuturor Insulelor Ionice”, a afirmat el.

O propunere în niciun caz acceptabilă pentru cei din Itaca.

Insulele din Marea Ionică. FOTO: Electionworld – Kaugalingong trabaho / Wikipedia

„Deși susținem deschiderea către exterior și promovarea turistică a Insulelor Ionice, propunerea de a denumi Insulele Ionice «Insulele lui Odiseu» nu poate fi acceptată de Primăria din Itaca”, se arată într-un comunicat.

„Într-o chestiune atât de serioasă, care privește istoria, identitatea și marca internațională a insulei Itaca, alții nu pot decide fără Itaca. Prin urmare, Primăria face apel la Consiliul Regional al Insulelor Ionice „să respecte Itaca, istoria sa și relația sa unică cu Odiseu”, a mai spus primăria.

Evitată în mare măsură de turismul de masă

Oficialii de pe insulă speră că reînnoitul interes mondial pentru „Odiseea” se va traduce printr-o creștere semnificativă a numărului de vizitatori.

Situată în Marea Ionică, în largul coastei de vest a Greciei continentale, Itaca rămâne relativ izolată de principalele centre turistice ale țării.

În ciuda apelor sale limpezi, a golfurilor retrase și a peisajului montan presărat cu măslini și chiparoși, insula cu aproximativ 3.000 de locuitori a evitat în mare măsură turismul de masă caracteristic altor zone din Grecia, scrie Neokosmos.

Filmul lui Nolan a adus o atenție fără precedent internațională asupra locurilor asociate cu mitologia homerică, deși lansarea sa a generat și o oarecare dezamăgire la nivel local.

În plus, deși filmările au avut loc în mai multe locuri din Grecia, nicio scenă nu a fost filmată chiar pe insula Itaca.

Insula a contactat echipa de producție în speranța de a fi inclusă în film, a declarat primarul din Itaca, Dionysis Stanitsas, pentru news.com.au.

Cu toate acestea, Stanitsas a descris publicitatea generată de film ca fiind „extraordinară” și se așteaptă ca impactul acesteia să devină mai evident în timpul sezonului turistic din 2027.

Ce găsesc turiștii în Itaca

Vizitatorii care speră să descopere palatul lui Odiseu nu vor găsi un complex arheologic spectaculos care să dovedească în mod definitiv existența eroului homeric.

Unele lucruri sunt însă foarte vizibile.

Statuile lui Odiseu și Homer se află în spații publice, iar bărcile din micile porturi ale Itacei poartă nume precum Telemac, fiul lui Odiseu, și Calipso, nimfa care l-a reținut pe eroul rătăcitor pe insula ei.

Magazinele de suveniruri vând busturi ale lui Homer și Penelopa, soția lui Odiseu, alături de tricouri cu imaginea ciclopului Polifem și farfurii decorative cu Calul Troian.

Mitologia se regăsește și în peisajul insulei Itaca.

Pe plaja Dexia, la mică distanță de Vathi, vizitatorii înoată într-un loc asociat în mod tradițional cu întoarcerea lui Odiseu acasă, după ani de rătăcire.