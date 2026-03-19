Motorina a depășit nivelul de 10 lei pe litru în unele benzinării / Cât costă celelalte sortimente de carburanți

Prețul carburanților în benzinăriile din România a fost majorat din nou joi dimineață cu 10-15 bani pe litru pentru motorină și 10 bani pentru benzină. Sortimentul diesel premium, mai scump și potrivit pentru mașinile puternice, a depășit pragul de 10 lei pe litru în stațiile OMV.

Astfel, în benzinăria OMV de pe bulevardul Timișoarei din Capitală, un litru de motorină premium costă 10,10 lei pe litru. La Petrom, acest sortiment are un preț de 9,82 lei pe litru, La Rompetrol, prețul este 9,94 lei, iar, la MOL, 9,88 de lei, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Motorina standard, care este cel mai utilizat carburant din România, costă 9,40 lei la Petrom, 9,38 la Rompetrol, 9,32 la MOL și 9,54 lei la OMV.

Benzina standard a ajuns la 8,79 lei la Petrom, 8,88 la Rompetrol și 8,92 lei pe litru la OMV.

Sortimentul premium de benzină costă 9,38 lei la Petrom, 9,61 lei la Rompetrol și 9,65 în stațiile OMV.

Ce este motorina premium

Motorina premium este un carburant aditivat special pentru mașinile cu motoare de putere mare și nu înseamnă neapărat că are o calitate superioară celei standard.

Dacă producătorul vehiculului nu recomandă în mod expres să folosiți carburanți premium și nu aveți un motor de înaltă performanță sau alte cerințe specifice, cel mai bine ar fi să folosiți carburanții standard și să evitați cheltuirea unor bani în plus la pompă.

Consiliul Concurenței: Scumpirile din România sunt mai mici decât în alte țări

Consiliul Concurenței nu a găsit până acum dovezi că prețul carburanților din România a crescut nejustificat. Scumpirile sunt chiar mai mici decât în alte țări, întrucât România este o țară producătoare de petrol, a declarat miercuri Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru HotNews.

El a spus că o intervenție brutală a statului pe această piață ar putea avea efecte negative pe termen mediu și lung.

„Până în acest moment nu au fost identificate indicii care să sugereze existența unor înțelegeri anticoncurențiale”, a spus Chirițoiu.

Potrivit acestuia, analiza preliminară indică faptul că majorarea prețurilor la pompă în România a fost mai redusă decât creșterea cotațiilor internaționale.

„Astfel, nivelul prețurilor la carburanți din România rămâne, în general, sub cel din multe state vest-europene, diferențele provenind, în principal, din nivelul taxării, costurile logistice și structura aprovizionării”, a afirmat oficialul Concurenței.