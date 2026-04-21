Motorina s-a ieftinit puternic în această după amiază la mai multe rețele de benzinării. Situația mai puțin obișnuită de la unele pompe continuă

Benzinăriile Petrom și OMV au ieftinit semnificativ prețurile la motorina standard, potrivit datelor afișate pe site-ul Monitorul Prețurilor.

Petrom a ieftinit cu 30 de bani litrul de motorină standard, care acum costă 8.33 lei/litru. Aceeași ieftinire a fost aplicată și de benzinăriile OMV, acolo unde litrul de motorină standard costă 8.42 lei/litru.

Trei rețele, același preț

Tot o ieftinire de 30 de bani a aplicat și rețeaua MOL, iar noul preț al litrului de motorină standard este de 8.72 lei, același preț (în scădere) ca și la Lukoil și Rompetrol. O situație mai puțin obișnuită, după cum a observat în mai multe rânduri site-ul Economica, ca mai multe rețele să afișeze același preț.

La SOCAR, motorina standard este în continuare 8.99 lei/litru, adică același preț care era afișat și duminica trecută.

Petrom a ieftinit cu 30 de bani și motorina premium, de la 9.40 lei/litru la 9.1 lei/litru, același lucru l-a făcut și OMV, de la 9.54 lei/litru la 9.24 lei/litru, dar și MOL, de la 9.89 lei/litru la 9.59 lei/litru.

Și la Lukoil, motorina premium s-a ieftinit tot cu 30 de ani, până la 9.54 lei/litru, preț practicat și de Rompetrol.

Marți dimineață, una dintre rețele, SOCAR scăzuse prețul benzinei standard sub 8 lei, cea mai ieftină de pe piață în acel moment.