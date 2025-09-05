Mpox nu mai este considerată o urgență globală de sănătate publică. OMS avertizează însă că boala rămâne un risc

Angajați ai OMS într-un laborator în care sunt păstrate mostre ale mpox pentru analize, FOTO: Arun Sankar / AFP / Profimedia

Mpox, boala cunoscută anterior sub denumirea de „variola maimuţei”, nu mai este considerată o urgență de sănătate publică la nivel internațional, a anunțat vineri directorul Organizației Mondiale a Sănătății, după ce experții au raportat scăderi ale numărului de infecții în zonele cu focare din Africa, potrivit Reuters.

Agenția de sănătate a ONU declarase starea de urgență, cel mai înalt nivel de alertă, în august anul trecut, după ce o nouă tulpină de mpox a început să se răspândească din Republica Democrată Congo către țările vecine.

De atunci, în Republica Democrată Congo și în alte țări afectate, precum Burundi, Sierra Leone și Uganda, s-au înregistrat „scăderi constante ale numărului de cazuri”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mpox se poate transmite prin contact apropiat. De obicei are forme ușoare, dar poate fi fatală în cazuri rare. Boala provoacă simptome asemănătoare gripei și leziuni cu puroi pe piele.

Copiii, femeile însărcinate și persoanele cu un sistem imunitar slăbit, precum cele care trăiesc cu HIV, au un risc mai ridicat de complicații.

OMS a precizat că mpox rămâne o problemă de sănătate publică la nivel global, dar a decis să reducă nivelul de alertă pe baza recomandărilor Comitetului său de Urgență, care se reunește la fiecare trei luni pentru a evalua evoluția epidemiei.

„Deși ridicăm starea de urgență, trebuie să menținem sentimentul de urgență”, a declarat profesorul Dimie Ogoina, membru al Comitetului de Urgență.

„Nu este momentul să reducem investițiile financiare, de parteneriat, de solidaritate, mai ales în țările de pe continentul african cel mai puternic afectate”, a adăugat el.

Dintre cazurile înregistrate, s-au constatat niveluri îngrijorătoare de decese în rândul persoanelor care au HIV/SIDA, în special în Uganda și Sierra Leone, precum și semne de vulnerabilitate în rândul sugarilor și copiilor din Congo, a precizat Ogoina.

Noua formă de mpox, clada Ib, continuă să afecteze în principal Africa subsahariană. Au fost însă raportate și cazuri asociate călătoriilor în Thailanda, Marea Britanie și alte țări.