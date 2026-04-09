Cel mai bogat YouTuber susține că a lucrat minim 15 ore pe zi până să devină miliardar

Miliardarul american Jimmy Donaldson, mai cunoscut sub aliasul de „MrBeast”, și-a petrecut ultimul deceniu urcând până pe primul loc în clasamentul celor mai populari creatori de conținut online, dar asta a venit cu un cost major pentru viața personală, relatează revista Fortune.

Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube se poate lăuda cu un număr record de 476 de milioane de abonați doar pe această platformă – un rezultat obținut în parte prin cascadorii din ce în ce mai extreme, de la petrecerea unei săptămâni trăind într-o peșteră până la a fi chiar îngropat într-un sicriu.

„Trăiesc pentru a munci și 100% nu am un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală”, a scris Donaldson pe platforma „X”, după lansarea unei docuserii intitulate „Cum MrBeast muncește 18 ore pe zi” și oamenii au comentat pe rețelele sociale lipsa de echilibru din viața sa.

Donaldson a spus în docuserie că „era un miracol dacă o zi [de muncă] avea mai puțin de 15 ore pentru mine”, adăugând că programul său este „literalmente planificat până la minut”.

MrBeast susține că e perfecționist

Concomitent cu filmarea celei de-a doua părți a „Beast Games”, serialul său de competiție de pe Amazon Prime Video, Donaldson a menținut și producția regulată a videoclipurilor sale YouTube cu bugete ridicate, care adună frecvent peste 100 de milioane de vizualizări.

„Totul trebuie să fie perfect pentru că nu am prea mult timp”, a spus el.

Deși nu fiecare zi este la fel de solicitantă pentru Donaldson precum cea dedicată filmărilor pentru Beast Games, revista Fortune notează că ritmul său reflectă o ambiție mai amplă: nu face doar videoclipuri – construiește un imperiu de divertisment sub umbrela Beast Industries, unul despre care a spus că speră să rivalizeze într-o zi cu Disney.

Această expansiune se extinde acum dincolo de conținut, către domenii precum serviciile financiare și telecomunicațiile, crescând și mai mult cerințele asupra timpului său.

Donaldson spune că, în pofida succesului, duce lipsă de bani cash

Însă, în pofida faptului că a construit o afacere evaluată la 5 miliarde de dolari, Donaldson susține că acest lucru nu se traduce în lichidități personale, în parte și fiindcă reinvestește aproape toți banii BeastIndustries în dezvoltarea afacerii.

El a declarat într-un interviu publicat mai devreme în cursul acestui an de Wall Street Journal: „În acest moment am bani negativi; împrumut bani. Atât de puțini bani am. Tehnic vorbind, toți cei care urmăresc acest videoclip au mai mulți bani decât mine în contul bancar, dacă scazi valoarea participației mele în companie, care nu îmi cumpără un McDonald’s dimineața”.

Comentariile sale au venit în contextul în care revista Fortune a estimat anul acesta averea sa la 2,6 miliarde de dolari.

Agenția Bloomberg a făcut o evaluare similară pe baza valorii BeastIndustries, subliniind însă că banii lui Donaldson „sunt pe hârtie”, adică în cea mai mare scriptici în condițiile în care compania sa nu este listată pe bursă.