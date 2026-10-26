Mucegaiul din casă și sănătatea copilului. Medic: „Locuințele umede și mucegăite sunt asociate cu mai multe infecții respiratorii”

Apare într-un colț al dormitorului, în jurul ferestrei, în spatele unui dulap sau pe peretele din baie. Uneori, vezi mai întâi petele întunecate, alteori simți mirosul de umezeală înainte să descoperi de unde vine. Ștergi zona, aerisești bine și, dacă pata dispare, ai putea crede că ai rezolvat problema. Numai că mucegaiul care revine este, de cele mai multe ori, semnul unei surse de umezeală care a rămas acolo.

Pentru un copil care doarme, se joacă și petrece multe ore într-o astfel de locuință, expunerea repetată poate avea consecințe mai severe decât o simplă iritație de moment. Am stat de vorbă despre efectele mucegaiului asupra sănătății copiilor cu Dr. Vlad Sârzea, medic primar de medicină de familie. Specialistul explică efectele mucegaiului asupra sănătății, simptomele îngrijorătoare și modul în care pot fi protejați copiii.

Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului interior arată că persoanele care locuiesc în clădiri cu umezeală sau mucegai prezintă un risc mai mare de simptome respiratorii, infecții respiratorii și agravare a astmului. Prevenirea sau reducerea umezelii persistente și a dezvoltării microorganismelor este, potrivit OMS, cea mai importantă măsură pentru evitarea efectelor nocive asupra sănătății.

Ce poate face mucegaiul sănătății copilului dacă expunerea se repetă

Un nas care curge, o tuse sau niște ochi iritați pot avea numeroase explicații. Prezența mucegaiului în casă nu este suficientă pentru a stabili cauza unor simptome, dar devine o informație importantă atunci când manifestările persistă sau reapar.

Dr. Vlad Sârzea explică: „Expunerea repetată la mucegai poate avea consecințe care depășesc iritația trecătoare a nasului sau a ochilor. Cele mai solide dovezi privesc sănătatea respiratorie: agravarea astmului existent, cu episoade mai frecvente de tuse, respirație șuierătoare și dificultate respiratorie. Expunerea în primii ani de viață este asociată și cu un risc crescut de apariție a astmului. Mucegaiul poate întreține manifestări alergice, precum rinita și conjunctivita, dar poate produce și iritație fără o alergie demonstrată. Studiile asociază locuințele umede și mucegăite și cu mai multe infecții respiratorii. Este important să precizăm că această asociere nu înseamnă că infecțiile respective sunt provocate direct de fungi.”

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