Mugur Isărescu desființează unul dintre miturile legate de cursul valutar apărute în ultima vreme: „Nu ne-am chinuit foarte tare”

O reducere a ratei dobânzii de politică monetară este posibilă la începutul anului viitor, pe măsură ce rata inflaţiei va scădea sub rata dobânzii de politică monetară, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, scrie Agerpres. În același timp, Isărescu a desființat teoria potrivit căreia BNR a intervenit mai puternic ca de obicei pentru a ține stabil cursul valutar.

„În momentul ăsta nu pot să vă spun (când ar putea avea loc o reducere a dobânzii de politică monetară – n.r.), pentru că avem multe incertitudini. Dar formularea mea o repet. Pe măsură ce rata inflaţiei scade, bineînţeles, după ce ea se duce sub rata de dobândă de politică monetară, ne putem aştepta la acest lucru. Aşa cum o văd eu acum, probabil până la începutul anului următor”, a spus Mugur Isărescu, întrebat dacă este de aşteptat o reducere a ratei dobânzii de politică monetară în acest an.

„Intervenţiile noastre din acest an au fost mult mai mici ca anul trecut”

În ceea ce priveşte presiunea instabilităţii politice asupra cursului de schimb, guvernatorul BNR a apreciat că situaţia este „destul de sensibilă”, dar a subliniat că intervenţiile Băncii Naţionale pe piaţa valutară au fost mult mai mici decât anul trecut.

„Destul de sensibilă situaţia. Dar în orice caz nu aşa cum a fost anul trecut, să zicem, aprilie, şi am citit că s-au făcut evaluări asupra intervenţiilor Băncii Naţionale. În articolul respectiv nu se spunea că cele 3,3 miliarde, cât au calculat, cei care au făcut calcule, şi probabil că şi dumneavoastră, gândesc la fel, s-au făcut în perioada cutare. Eu atâta pot să vă spun că intervenţiile noastre din acest an au fost mult, mult mai mici decât anul trecut. Deci au fost presiuni, dar nu ne-am chinuit foarte tare. Şi am şi lăsat cursul să fie mai flexibil şi acum îl lăsăm în continuare să fie mai flexibil. Şi el pluteşte cam pe unde trebuie, pentru că aceasta este ideea de curs flotant, curs plutitor în funcţie de echilibrul între cerere şi ofertă. Nu trebuie neapărat să fluctueze. El trebuie să stea într-o zonă de echilibru, să plutească pe unde e raportul între cerere şi ofertă. Se pare că piaţa ne ajută. Până acum”, a explicat guvernatorul BNR.

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, în 10 august, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, nivel la care se află din august 2024.