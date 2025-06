Mugur Mihăescu, surprins de banii de chirie primiți de la Parlament. „Noi nu am știut ce încasăm”

Deputatul AUR Mugur Mihăescu susține că nu a avut cunoștință că în suma pe care o primește de la Camera Deputaților intră și banii pentru chirie. Politicianul se apără spunând și că legea care acordă bani parlamentarilor care nu au locuință în București nu este dată de AUR, scrie EuropaFM.

„Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament habar nu aveam de existența acestei legi. Ea a fost moștenită de ani de zile. Eu nu am apartamente în București, eu am o casă în Ilfov. Nu am nicio problemă să donez această sumă unui eveniment de caritate, pentru copii. Noi nu am știut ce încasăm. Eu unul, Mugur Mihăescu, habar nu aveam ce conține acea diurnă pe care noi o luăm”, a spus deputatul AUR.

O investigaţie Europa Liberă publicată pe 11 iunie 2025 a scos la iveală că 270 din cei 331 de deputaţi beneficiau de deconturi pentru chirie în Bucureşti.

Însă 21 dintre cei 270 au locuinţe în Capitală sau în judeţul Ilfov, a declarat fostul președinte al Camerei Deputaților, Ciprian Șerban. Mai mult, o parte dintre aceştia sunt persoane înstărite cu afaceri în imobiliare.

Luni, în ultima zi a sesiunii parlamentare, s-a votat legea prin care parlamentarii care au locuințe în București sau în Ilfov, pe numele lor sau al soției, nu vor mai beneficia de decontarea chiriei.

Citește și Parlamentarii care au case în București nu vor mai primi bani pentru chirie. Legea a fost votată azi în Parlament

Din cei 366 de parlamentari care au fost prezenți, 361 au votat „pentru” modificarea legii, doi s-au abținut, iar 3 nu au votat. Nu a existat niciun vot „împotrivă”.

Potrivit legii inițiale, parlamentarii care nu aveau domiciliul în București beneficiau, în baza unei declarații pe proprie răspundere, de bani pentru chirie sau cazare în București. Suma ajungea până la 4.600 de lei.

Potrivit modificărilor votate, luni, 30 iunie, în Parlament, senatorii și deputații care declară pe proprie răspundere că au proprietăți în București sau Ilfov atât pe numele lor, cât și pe numele soției, nu vor mai primii banii de chirie din partea statului. Totuși, legea nu se aplică și pentru parlamentarii care au imobile trecute pe numele copiiilor.