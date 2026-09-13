Multe mașini fără RCA, inclusiv Tesla, în traficul din București. Vicepreședintele ASF: Aproximativ 25% din vehiculele înmatriculate nu au RCA!

„Datele pe care le avem indică faptul că, pentru aproximativ 25% dintre vehiculele înmatriculate, proprietarii acestor vehicule nu dețin o asigurare RCA validă”, spune pentru Profit.ro Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de piața asigurărilor.

De ce este important: Victimele unui accident provocat de o mașină fără RCA trebuie să se adreseze către Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR). Despăgubirile sunt plătite dintr-un Fond național de protecție, la care contribuie toți asigurătorii autorizați să vândă RCA, care este gestionat de Biroul asigurătorilor auto. O creștere a despăgubirilor poate duce la nevoia de finanțare a Fondului de protecție, iar creșterea contribuțiilor plătite de asigurători poate fi transferată în prețurile finale plătite de șoferi, situație în care nu ne aflăm însă.

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