„Mulțumim pentru invitația unor pesediști. O refuzăm politicos”. Siegfried Mureșan compară PSD cu Putin

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru postul de prim-ministru, a susținut, într-o postare pe Facebook, că unii social-democrați i-au invitat pe liberali la o nouă guvernare comună. Mureșan a declinat invitația afirmând că este ca și cum Putin l-ar invita pe Zelenski să se alăture Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei.

„Mulțumim pentru invitația unor pesediști de a ne întoarce la guvernare alături de ei. O refuzăm politicos”, a scris europarlamentarul PNL.

„Această invitație este ca și cum, după ce a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Vladimir Putin l-ar invita pe președintele Zelenski să se alăture Rusiei pentru a fi agresat în continuare. Mulțumim, dar nu! Partidul Național Liberal are propriul viitor, iar PSD nu face parte din viitorul nostru”, a conchis Mureșan.

Partidele au fost chemate la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a invitat pentru joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, anunță miercuri Administrația Prezidențială.

Joi, 17 septembrie, vor fi 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD-AUR. Este cea mai lungă criză politică din România.

PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte social-democrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. UDMR propune o a treia variantă, un guvern de „experți”.

Pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate.

În discuțiile din partide și cu Nicușor Dan alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri: Alexandru Nazare și Luca Niculescu.