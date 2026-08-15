Muncitorii renovau o casă și au găsit aur de 9.000.000 de euro ascuns în pereți. Cine poate păstra comoara

Lingouri și monede de aur, evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, au fost descoperite de o echipă de muncitori ai unei firme de construcții în timpul unor lucrări la o clădire din Belgia, relatează BBC.

Muncitorii făceau lucrări de foraj pentru instalarea unor noi conducte de canalizare pe o proprietate din Flandra de Est, la începutul săptămânii trecute, când au găsit comoara, potrivit presei locale.

Proprietatea unde a fost găsit aurul aparține organizației CAW Oost-Vlaanderen, care oferă servicii de asistență socială în Dendermonde, astfel că descoperirea a stârnit interesul cu privire la cine ar putea păstra comoara.

„Prima noastră reacție a fost, de fapt, neîncrederea, uimirea”, a declarat un student de 18 ani, pe nume Kobe, care se afla în echipa de muncitori care lucra la subsolul clădirii.

„La început am crezut că erau monede de 1 euro. Dar apoi am văzut și o monedă de aur zăcând acolo. Atunci ne-am dat seama că era ceva mai important”, a mai spus tânărul.

La scurt timp după aceea, muncitorii au anunțat poliția despre descoperire și au explicat că păstrarea acesteia pentru ei înșiși nu era o opțiune.

„9 milioane de euro – pur și simplu nu poți ține așa ceva ascuns”, a spus Kobe.

Directorul organizației CAW Oost-Vlaanderen, Geert Hillaert, a declarat că prima sa reacție a fost de „surpriză și uimire”, adăugând că speră ca această comoară să poată fi folosită, în cele din urmă, pentru a sprijini activitatea organizației caritabile și pentru a răspunde „nevoilor enorme cu care ne confruntăm zilnic”.

După ce a demarat o anchetă, poliția a avertizat oamenii să nu meargă la fața locului pentru a căuta alte comori, precizând că locuința a fost „răscolită” și că tot aurul a fost mutat într-un loc sigur.

Forțele de ordine au mai spus că speră ca această comoară să ajungă „unde trebuie” și să schimbe viețile oamenilor.

Conform legislației belgiene, proprietarul de drept are la dispoziție cinci ani pentru a revendica comoara – deși procurorul local, care a deschis o anchetă, a declarat că nu se știe încă de unde provine aurul și cui îi aparține.