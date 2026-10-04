Musk spune că va redenumi SpaceXAI în SpaceXSI. Care este motivul

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a scris duminică pe X că va redenumi divizia de inteligență artificială a companiei din SpaceXAI în SpaceXSI, după ce președintele american Donald Trump a pledat pentru folosirea termenului „superinteligență” în loc de „inteligență artificială”, potrivit Reuters.

„Da, vom face această schimbare”, i-a răspuns Musk unui utilizator de pe X care l-a întrebat dacă ia în calcul redenumirea SpaceXAI în SpaceXSI.

La momentul publicării acestei stiri, contul SpaceXAI de pe X nu fusese însă schimbat.

Musk nu a oferit alte detalii despre schimbarea numelui și nici nu a precizat când ar urma să fie făcută.

SpaceXAI nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters privind schimbarea.

Într-un discurs susținut luna trecută la Adunarea Generală a ONU, Trump a declarat că, de atunci înainte, toate documentele americane și, spera el, și cele din restul lumii ar trebui să folosească termenul „superinteligență”, pe care l-a considerat mai exact decât „inteligență artificială”.

„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite și, sperăm, ale lumii vor fi schimbate pentru a folosi termenul mult mai exact «super», în loc de artificial. Așadar, este superinteligență”, a spus Trump.