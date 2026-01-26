Mutare de ultim moment a armatei ruse în Siria. Trupele de la o bază militară aeriană, retrase

Un elicopter militar de atac Kamov Ka-52 Alligator al Forțelor Aeriene Ruse este fotografiat, alături de camioane și vehicule militare, la baza aeriană rusă de la Aeroportul Qamishli din nord-estul Siriei, pe 12 decembrie 2024. FOTO: Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Rusia își retrage forțele de la baza aeriană stabilită pe un aeroport din nord-estul Siriei, căutând astfel să pună capăt prezenței sale militare într-o zonă a țării în care guvernul de la Damasc încearcă să preia controlul de la forțele kurde, au declarat luni cinci surse siriene pentru agenția de presă Reuters.

Rusia are trupe staționate pe aeroportul Qamishli din nord-estul țării începând din 2019, o prezență relativ redusă în comparație cu baza aeriană și baza navală de pe coasta mediteraneană a Siriei, pe care se preconizează că le va menține.

Trupele guvernamentale conduse de președintele Ahmed al-Sharaa au preluat în luna ianuarie controlul asupra unor zone din nordul și estul Siriei de la Forțele Democratice Siriene conduse de kurzi, Damascul urmărind să-și afirme autoritatea asupra întregii țări.

Un armistițiu fragil între cele două părți a fost prelungit sâmbătă cu 15 zile.

Două dintre sursele citate au spus că forțele ruse au început săptămâna trecută o retragere treptată de pe aeroportul din Qamishli. Se preconiza că o parte din forțe vor fi mutate în vestul Siriei, în timp ce altele se vor întoarce în Rusia, a precizat o sursă de la baza aeriană rusă Hmeimim.

O altă sursă siriană din domeniul securității de pe coasta de vest a Siriei a afirmat că vehicule militare rusești și armament greu au fost transportate de la Qamishli la aeroportul militar Hmeimim pe parcursul ultimelor două zile.

Ministerul Apărării de la Moscova nu a făcut niciun comentariu imediat. Cotidianul rus Kommersant a relatat săptămâna trecută, citând o sursă siriană a cărei identitate nu a divulgat-o, că guvernul sirian ar putea cere forțelor ruse să părăsească baza odată ce trupele kurde vor fi alungate, deoarece rușii „nu mai au nimic de făcut acolo”.

Un jurnalist Reuters a văzut luni steaguri rusești fluturând încă la aeroportul din Qamishli, unde două avioane cu însemne rusești erau parcate pe pistă.

Moscova, un aliat apropiat al președintelui sirian destituit Bashar al-Assad, a stabilit legături cu noul președinte Ahmed al-Sharaa de când acesta a preluat puterea în urmă cu aproximativ 14 luni.

Sharaa i-a spus președintelui rus Vladimir Putin anul trecut că va onora toate acordurile încheiate în trecut între Damasc și Moscova, o promisiune care sugerează că cele două baze militare principale ale Moscovei din Siria sunt în siguranță.